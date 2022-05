Young Jedi Adventures : le nouveau spectacle pour enfants de Star Wars dévoilé

Une nouvelle série animée guerres des étoiles arrivera pour le service de Disney+ et Disney Junior, qui se concentrera sur les jeunes enfants qui acquièrent les compétences et le courage dont ils auront besoin pour devenir un Jedi. La série originale intitulée »Aventures de jeunes Jedi », a été présenté lors de l’événement Star Wars Celebration via un Tweet du compte officiel Star Wars.

Pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus sur la nouvelle série, car seul le logo officiel a été montré et sa première est prévue en 2023. « Se déroulant à l’époque de la Haute République, la série originale suit les jeunes alors qu’ils étudient le chemins de la Force et devenir un Jedi : compassion, autodiscipline, travail d’équipe, patience et amitié », lit-on dans le post.

Cela pourrait aussi vous intéresser: la série ‘Andor’ Star Wars révèle les premiers détails de son intrigue

Se déroulant à l’époque de la Haute République, la série originale suit les jeunes alors qu’ils étudient les voies de la Force et deviennent des Jedi : compassion, autodiscipline, travail d’équipe, patience et amitié. Young Jedi Adventures arrive sur Disney+ et Disney Junior au printemps 2023. pic.twitter.com/EbcmI98ecv – Guerres des étoiles (@starwars)

27 mai 2022





Cette nouvelle série sera un changement total si l’on tient compte du fait que la plupart des nouvelles séries d’action en direct de Star Wars s’adressent à un public adulte, et même les séries animées précédentes telles que »The Clone Wars » étaient généralement très intenses. complexe pour les nourrissons à certaines occasions.

Désormais, »Young Jedi Adventures » promet une version plus adaptée pour faire découvrir aux nouvelles générations la galaxie lointaine, très lointaine. Pour le moment, on ne sait pas si cette nouvelle série aura une sorte de lien avec l’histoire principale de Star Wars, ni si nous verrons l’un des personnages déjà reconnus de la saga. Le casting et le style d’animation que la série effectuera sont également inconnus.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Avatar Studios prépare un nouveau film d’animation du prince Zuko

Au-delà des films d’aventure de science-fiction « Star Wars », qui sont souvent considérés comme adaptés à toute la famille, il y a également eu de nombreux projets dans la longue histoire de la franchise destinés spécifiquement aux enfants. Beaucoup d’entre eux, comme » Star Wars Mindful Matters », peuvent être trouvés sur la chaîne YouTube Star Wars Kids.

La nouvelle série »Young Jedi Adventures » sera diffusée sur Disney+ et la chaîne Disney Junior au printemps 2023.