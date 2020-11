Mike Tyson contre. Roy Jones Jr.Le combat se termine par un match nul

Le combat très attendu entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. s’est terminé par une égalité, samedi soir.

Le combat en tête d’affiche de samedi entre les boxeurs légendaires Mike Tyson et Roy Jones Jr. s’est terminé par une égalité après huit rounds épuisants. Tyson, un ancien champion des poids lourds, a déclaré après le match qu’il était « bon » avec le résultat. «Le public était content de ça», a-t-il expliqué. Tyson a maintenu une solide avance aux yeux des juges pendant la majorité des premiers tours; cependant, Jones Jr. a réussi dans les trois derniers tours pour terminer avec un résultat à égalité. « Mec, je suis fier de ces deux frères ce soir », a déclaré Snoop Dogg lors du 7e tour. «Les coups de feu ont définitivement fait des ravages», a déclaré Jones Jr.. « Les coups de corps sont ce qui vous fatigue. » Tyson, 54 ans, et Jones Jr., 51 ans, sont parmi les meilleurs combattants de tous les temps. ESPN rapporte que les deux combattants rapporteront à la maison un million de dollars garanti pour l’exposition de ce soir. Tyson a confirmé qu’il ferait don de ses gains à une œuvre de bienfaisance. Plus tôt dans la nuit, YouTuber Jake Paul a assommé l’ancien garde de la NBA Nate Robinson au deuxième tour de leur combat. « Il était meilleur que ce à quoi je m’attendais … Je voulais dire merci à Nate », a déclaré Paul après le TKO. « Il faut beaucoup de balles pour monter sur le ring et je ne veux rien enlever à ça. » [Via]