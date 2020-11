Sony va constituer un stock de PS5 en raison d’une demande « sans précédent » !

La PlayStation 5 (PS5) a été le plus grand lancement de console de Sony jusqu’à ce jour. Elle a été vendue dans la plupart des endroits et n’est même pas arrivée dans beaucoup d’autres.

Pour vérifier le stock de PS5 marchand par marchand cliquez ici !

La Playstation 5 (PS5) a été le plus grand lancement de console jamais réalisé par Sony, et la société a déclaré qu’elle ajouterait plus de stocks de PS5 avant la fin de l’année en raison d’une demande sans précédent pour la console.

Sony n’a pas mentionné combien de consoles PS5 ont été vendues, mais la société a annoncé sur les médias sociaux qu’il s’agissait d’un lancement record.

« Nous voulons remercier les joueurs du monde entier pour avoir fait du lancement de la PS5 le plus grand lancement de console jamais réalisé. La demande pour la PS5 est sans précédent, nous voulions donc confirmer que davantage de stocks de PS5 arriveront chez les détaillants avant la fin de l’année – veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux », a tweeté le compte officiel de PlayStation.

La console PS5 a été mise en vente aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud le 12 novembre. Le déploiement mondial a eu lieu le 19 novembre et a couvert l’Europe, le Moyen-Orient, l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud et l’Asie. La console n’est pas encore sortie en Inde, bien que les prix aient déjà été annoncés pour le sous-continent.

— PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020