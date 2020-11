Apple et Samsung pourraient travailler ensemble pour développer l’appareil photo de l’iPhone 13

Chaque fois que les téléphones Apple auront plus de composants Samsung.

Alors que nous avons à peine passé un mois depuis le lancement du nouvel iPhone 12, les premières rumeurs sur les prochains téléphones Apple commencent à arriver, les supposées iPhone 13. Les nouvelles qui viennent de l’autre bout du monde indiquent un travail conjoint de la firme de Cupertino avec plusieurs entreprises sud-coréennes parmi lesquelles Samsung est également là.

Ainsi, selon les informations reprises par Sina, il semblerait que l’objectif d’Apple soit d’améliorer le lentille périscope de vos caméras renforcer le zoom optique de ses prochains téléphones et que pour cela il lui faudrait le travail déjà effectué par Samsung dans ce domaine.

Les appareils photo Samsung ont toujours été une garantie

Bien que Samsung ne soit pas explicitement mentionné dans le rapport, toutes les sources la désignent comme l’entreprise partenaire. Ce ne serait pas si atypique, puisque la société coréenne incluait déjà dans son Galaxy 20 Ultra un objectif périscope de 48 MP qui permettait un zoom numérique allant jusqu’à 100 augmentations et quelque chose de similaire serait ce qui est recherché pour un hypothétique iPhone 13.

Ce ne serait pas non plus la première fois Apple et Samsung travaillent ensemble pour un produit de pomme mordue. En fait, dans l’iPhone 12, vous pouvez déjà voir beaucoup de Samsung avec les panneaux OLED fournis par le géant coréen.

Malgré ces premières informations, la vérité est que, si cette association se concrétise enfin, elle ne devra pas forcément se produire sur l’iPhone 13. Franchement, sachant à quel point Apple est méticuleux avec ses produits, cela pourrait prendre un certain temps pour que le nouveau se concrétise. technologie dans l’appareil photo de l’iPhone, donc même on pourrait parler d’un iPhone plus récent comme le 14.

