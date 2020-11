PS5 réapprovisionné pour le Cyber Monday 2020 ? Vérifiez les stocks chez Amazon, Boulanger, Auchan, Micromania, Fnac…

Combien êtes-vous prêt à dépenser pour PS5 pour la semaine du Cyber Monday ? 600 € ? 800 € ? 1,000 € ? C’est ce que cela vous coûtera en ce moment si vous allez sur des sites comme eBay et StockX, où les revendeurs vendent la nouvelle PlayStation 5 à une marge bien supérieure à son prix de détail de 399 à 499 euros.

La PS5 est presque impossible à trouver, voici vos meilleures options pour le moment.

La console est pratiquement introuvable depuis son lancement le 12 novembre, avec au moins une personne qui fait la queue pendant 36 heures pour en trouver une dans un GameStop en Californie. Mais si vous ne pouvez pas payer une double prime et ne pouvez pas faire la queue dans un mini-centre commercial, votre meilleure option est peut-être de continuer à regarder Twitter : Quelques détaillants, comme Fnac et Cdiscount, ont utilisé le réseau social pour tenir leurs clients informés des baisses de stocks. Mais votre autre option est de consulter régulièrement cette page : C’est le moyen le plus rapide de vérifier les stocks chez les grands détaillants en ligne comme Amazon, Auchan, Micromania et Fnac

La PS5 est disponible en deux versions : un modèle à 499€ avec Blu-ray, et une version identique à 399 €, uniquement numérique, sans fente pour disque. À ce stade, les gens sont heureux de mettre la main sur l’une ou l’autre, mais si vous ne disposez pas d’une bibliothèque de disques optiques — pour les films Blu-ray, les jeux d’occasion ou les vieux jeux PS4 — nous vous recommandons de choisir la version à 400 €.

Pour l’instant, il n’y a aucune indication de stock chez les grands détaillants, mais un retour de stock PS5 est possible, vos chances de trouver une console ne sont pas, disons, pas impossible. Vérifiez ci-dessous si la PS5 est en stock chez l’un de ces grands détaillants.

Amazon

Amazon propose la PS5 avec Blu-ray pour 500 € ainsi que l'édition numérique pour 400 €. Le détaillant propose également une série d'accessoires sur sa page d'accueil PS5.

Auchan

Vous pouvez vérifier l'inventaire de l'édition numérique à 400 € chez Auchan, ou vous pouvez essayer de vous procurer la PS5 plus chère avec Blu-ray pour 500 €.

Boulanger

Boulanger proposera l'édition numérique à 400 € ainsi que la PS5 avec Blu-ray à 500 €, plus chère. Attendez-vous également à pouvoir acheter une gamme complète d'accessoires PS5 comme le casque sans fil Pulse 3D pour 100 €.

Cdiscount

Cdisount proposera la PS5 avec Blu-ray pour 500 € en plus de la PS5 Digital Edition.

Cultura

Darty

Leclerc

Fnac

Bon, vous avez épuisé tous les détaillants en ligne et les revendeurs Playstation 5, et vous avez décidé de payer une majoration de 300 $ pour obtenir ce précieux d’ici Noël. En tant qu’ami, nous devons vous le dire : Ne le faites pas. Mais si vous ne voulez pas nous écouter, vous pouvez aller voir sur StockX, une alternative d’eBay qui s’est fait un nom sur le marché secondaire des baskets et des vêtements de marque. La dernière fois que nous avons vérifié, les prix de la PS5 tournaient autour de 820 dollars…