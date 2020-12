La relation de Luther et Allison est-elle «inceste»?

La série Netflix L’Académie des parapluies a connu deux saisons réussies à ce jour, dont une troisième en route. L’émission présente des éléments époustouflants, notamment des personnes dotées de super pouvoirs et de voyages dans le temps.

Cela peut sembler être un tarif standard basé sur les genres populaires en 2020, mais il y a en fait un élément de la série qui a soulevé des sourcils: Luther et Allison Hargreeves, frère et sœur adoptifs, semblent être amoureux de la série. Regardons de plus près si cette relation est qualifiée d’inceste ou non.

‘The Umbrella Academy’ est un succès de Netflix

Basé sur une bande dessinée, L’Académie des parapluies suit l’histoire de sept frères et sœurs. En 1989, 43 femmes donnent naissance à travers le monde à des enfants exceptionnellement doués.

Ces femmes n’avaient aucune idée qu’elles étaient enceintes auparavant. Sept des enfants sont élevés par un homme du nom de Reginald Hargreeves. Trente ans après s’être séparés, les sept se sont réunis lorsqu’ils ont grandi pour enquêter sur la mort de leur père, qu’ils soupçonnent d’être assassinée.

Finalement, le groupe fait équipe pour tenter d’arrêter la fin du monde. Lorsqu’ils n’y parviennent pas, ils remontent le temps pour réparer l’avenir. Faire cela rend les choses encore plus compliquées, car ils provoquent une deuxième apocalypse et réinitialisent leur chronologie actuelle, effaçant ce qu’ils avaient connu en 2019.

Luther et Allison ont une relation complexe

Emmy Raver-Lampman comme Allison Hargreeves dans la saison 2 de «The Umbrella Academy» | KALOHORIDIS / NETFLIX

Le cœur du spectacle appartient aux frères et sœurs Hargreeves. Leurs relations et leurs interactions sont ce qui fait avancer l’histoire et vaut la peine d’être regardée. Il y a cependant au moins un couple qui a causé un peu de controverse.

Bien que l’émission ait suscité des critiques élogieuses et accumulé une base de fans, l’un de ses éléments a suscité des critiques. Deux des personnages, Luther et Allison, ont une histoire d’amour naissante tout au long de la série.

Bien que les deux personnages ne soient pas techniquement liés par le sang, ils sont frère et sœur adoptifs et ont grandi dans le même foyer. Cela présente évidemment quelque chose d’un paradigme inconfortable pour les fans qui regardent l’émission.

La relation de Luther et Allison est-elle sur l’inceste de ‘The Umbrella Academy’?

Dans une interview avec Digital Spy, le créateur de la série Steve Blackman a parlé de la relation et de sa nature quelque peu controversée. Selon Blackman, c’est la relation est encore en développement, il est donc difficile de déterminer ce que c’est exactement.

«Mais oui, sont-ils frères et sœurs? En quelque sorte … Mais ils ne sont pas non plus liés biologiquement, et il y a une telle histoire d’amour de chiot. Tu sais, je ne sais pas si c’est du vrai amour. Cela pourrait leur sembler un véritable amour. Mais c’est en quelque sorte un enfant qui adore grandir ensemble et de beaux moments de leur passé lorsqu’ils traînent ensemble.

Est-ce de l’inceste? Peut-être pas selon la définition du dictionnaire, mais cela ne signifie pas que certains téléspectateurs ne le trouvent toujours pas répréhensible. Il semble également pouvoir être interprété comme insensible au sort des frères et sœurs adoptés.

C’est aussi un peu plus compliqué qu’une autre intrigue télévisée incestueuse: Jaime et Cersei Lannister sur Le Trône de Fer. Alors que ces personnages ont été décrits comme méchants – bien que Jaime soit finalement devenu un personnage plus sympathique – Luther et Allison sont des personnages que le public est censé soutenir.

Alors, le scénario de Luther / Allison est-il moralement faux? C’est difficile à dire, mais la question elle-même passe presque à côté de la création d’un art convaincant. La relation présente certainement un dilemme difficile pour les personnages, et même si cela peut être inconfortable pour certains à regarder, placer les personnages dans des situations difficiles est ce qui fait un grand drame.

Sans conflit interne, le spectacle tomberait à plat. Créer une émission de télévision gagnante signifie parfois faire des choix narratifs difficiles qui ne sont pas faciles à gérer pour les personnages. La relation Luther / Allison serait certainement qualifiée pour cela.