Genshin Impact: Où trouver des étamines de fleurs enflammées

De nombreux matériaux dans le monde de Teyvat dans Genshin Impact ont de nombreuses utilisations; certains peuvent être utilisés dans les matériaux d’alchimie, d’ascension de personnage et de mise à niveau des talents, et pourtant quelques objets n’ont pas du tout autant d’utilisations. Cela changera sans aucun doute au fur et à mesure que les mises à jour des six semaines continuent d’affluer! tout en vue, car vous ne savez pas quand il sera nécessaire.

Où trouver des étamines de fleurs enflammées

Pour obtenir l’étamine de fleurs enflammées de Genshin Impact Liyue région, et vous en trouverez rapidement une abondance. Les zones dans lesquelles vous les trouverez sont Pente de Cuijue, Jueyen Karst, et Pic Qingyun. Bien que pour le moment, l’étamine Flaming Flower ne soit pas beaucoup utilisée, elle sera essentielle pour certains éléments de Genshin Impact Version 1.2.

Tant que vous restez au centre et à l’est de Liyue, vous rencontrerez toujours des étamines de fleurs enflammées. La meilleure chose à faire est de se diriger vers le waypoint à déplacement rapide au Pente de Cuijue d’abord, puis dirigez-vous vers le nord-est Jueyen Karst et Pic Qingyun, car ce sont les domaines que vous trouverez le plus dans un domaine. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers Village de Mingyun et le Plaines de Guili, car ces deux zones sont également bonnes pour la collecte des étamines flamboyantes.

Si vous avez besoin de tous en une seule course, alors, bien sûr, vous pouvez vous diriger vers le sud Liyue ou même tout le chemin à l’est à travers l’eau jusqu’à la Forêt de pierres de Guyun.

Pour récolter cette fleur, vous avez besoin d’un Cryo ou Hydro l’utilisateur d’éteindre les flammes recouvrant cette fleur, car vous ne pouvez pas la ramasser tant que les flammes n’ont pas été éteintes. Utilisez simplement une capacité qui cause l’un de ces deux éléments, et l’étamine de la fleur enflammée est à vous. L’utilisateur d’arme le plus rapide à utiliser est un utilisateur d’arc, car son attaque chargée est élémentaire, ce qui évite d’avoir à attendre un temps de recharge sur une compétence élémentaire ou une rafale.

Dans Genshin Impact Version 1.1, l’étamine Flaming Flower est uniquement utilisée dans Alchemy. Voici les recettes qui l’utilisent, et il est même possible de le créer à l’aide de l’Adepti Seeker’s Stove:

Huile essentielle flamboyante Ingrédients Grenouille x1, et Fleur flamboyante Samen x1 Effet Augmente les DÉG du Pyro de tous les membres du groupe de 25% pendant 300 secondes.

Potion de bouclier thermique Ingrédients Ailes de papillon x1 et Fleur flamboyante Samen x1



Dans la prochaine mise à jour majeure, 1.2, le Flaming Flower Samen sera nécessaire pour fabriquer un objet essentiel nécessaire pour éviter le nouvel effet de statut Sheer Cold sur Dragonspine. Vous trouverez plus d’informations dans notre guide Genshin Impact 1.2.

Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!