Sony recommande de jouer à Cyberpunk 2077 sur PS5, PS4 Pro une fois de retour sur le PlayStation Store

CD Projekt Red a confirmé que Cyberpunk 2077 reviendra sur le PlayStation Store la semaine prochaine, le 21 juin. Cela fait plus de six mois que le RPG en monde ouvert a été supprimé, Sony citant les problèmes de performances choquants du jeu, en particulier sur PlayStation 4, comme raison de son licenciement.

Cependant, ce n’est pas parce que Cyberpunk 2077 fait son retour que ses problèmes techniques ont été résolus. En fait, Sony est bien conscient que le titre n’est toujours pas à la hauteur, et il recommande donc officiellement aux utilisateurs de jouer à Cyberpunk 2077 sur PS5 via une rétrocompatibilité, ou sur PS4 Pro si possible.

Dans une déclaration à Eurogamer, Sony déclare : « Sony Interactive Entertainment peut confirmer que Cyberpunk 2077 sera réinscrit sur PlayStation Store à partir du 21 juin 2021. Les utilisateurs continueront à rencontrer des problèmes de performances avec l’édition PS4 tandis que CD Projekt Red continue de s’améliorer. stabilité sur toutes les plateformes. SIE recommande de jouer au titre sur PS4 Pro ou PS5 pour la meilleure expérience.

Il semble également que Sony s’attende pleinement à de nouvelles améliorations du jeu. CD Projekt Red a publié un certain nombre de correctifs depuis la sortie de Cyberpunk 2077, et bien qu’ils aient indéniablement renforcé le titre sur le plan technique, c’est toujours une expérience très buggy, et il encore n’est pas totalement exempt de plantages.

Espérons qu’une fois le jeu de retour sur la vitrine de Sony, nous en saurons plus sur les futures mises à jour.