Les photos de l’ensemble Obi-Wan Kenobi révèlent un chemin sombre pour la star de Game of Thrones Indira Varma

Avec des caméras qui tournent sur le long-en-développement Obi Wan Kenobi Série limitée Disney +, nous avons déjà eu un aperçu alléchant du leader Ewan McGregor sur le plateau, mais seulement un indice sur son apparence complète d’Obi-Wan grâce à un linceul noir de mystère enroulé autour de l’acteur alors qu’il se dirigeait vers le tournage. Bien que nous sachions bien qui sont les acteurs de retour tels que McGregor et Hayden Christensen, qui revient sous le nom de Dark Vador, il y a encore ceux dont les rôles dans la série ne sont toujours pas divulgués. Aujourd’hui, nous avons au moins une idée de la star de Game of Thrones, Indira Varma, grâce à des images plus sournoises sur le plateau.

Les photos, qui sont apparues sur Instagram au cours du week-end suggèrent fortement que Indira Varma sera du côté obscur dans la série, car elle semble être habillée en officier impérial. Les images précédemment publiées montraient le personnage sur le plateau, mais comme elles étaient floues et que l’acteur portait un masque, il était difficile de discerner qui c’était réellement. Les nouvelles images éclaircissent la question, ne laissant aucun doute sur le fait que c’est Varma qui a été vu sur les photos précédentes, et cela comme suspecté en fonction de l’endroit de la franchise Obi Wan Kenobi s’adapte, l’Empire figurera fortement dans le nouveau spin-off.

Depuis que la nouvelle série a été annoncée, il y a très, très longtemps, nous avons vu très peu d’informations sur l’intrigue de la série ou sur ce à quoi nous pouvons vraiment nous attendre. Cependant, nous savons qu’il a lieu presque exactement à mi-chemin entre le point culminant dévastateur de La revanche des Sith et Star Wars : un nouvel espoir. Avec Hayden Christensen de retour pour avoir sa première vraie chance de jouer à Dark Vador, qu’il a été vu aussi brièvement dans les derniers instants de La revanche des Sith, et les rumeurs selon lesquelles un jeune Luke Skywalker et Leia Organa pourraient avoir une petite apparition, il y a beaucoup à attendre pour Guerres des étoiles les fans, qui attendent cette série depuis ce qui semble être une éternité.

Ewan McGregor a récemment participé à une interview virtuelle avec Pedro Pascal pour Variétés série « Actors on Actors », et il a partagé ce qu’il ressentait d’être de retour dans le monde de Guerres des étoiles. Il a dit : « Dingue. J’avais l’impression d’avoir encore 6 ans ou quelque chose comme ça, parce que je suis si proche d’un an et j’ai eu peur, tu sais ? Tellement dingue. Puis j’ai demandé à quelqu’un : « Y avait-il des Stormtroopers dans mes films ? Parce que je ne pense pas avoir vu un Stormtrooper pour de vrai auparavant. » Ils étaient comme « Non, ce n’étaient pas des Stormtroopers; c’étaient des clones. » Et Jawas, j’ai eu une autre scène avec un petit Jawa. »

Le synopsis officiel du spectacle publié par Disney se lit comme suit : « L’histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars : La Revanche des Sith où Kenobi a fait face à sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker est devenu le méchant Seigneur Sith Dark Vador. » Ce qu’Obi-Wan a fait au cours de la décennie depuis lors, c’est juste quelque chose que nous devrons attendre pour le découvrir, mais cela a promis d’être un retour plein d’action pour le maître Jedi de McGregor, et a basé le succès de Le Mandalorien, trouvera une maison parfaite sur Disney+.

