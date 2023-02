L’avant et maintenant de Kristin Kreuk, l’actrice qui a joué Lana Lang dans « Smallville »

Au début des années 2000, la télévision américaine a connu les premières adaptations des comics du géant DC, bien avant de l’univers phénoménal des merveilles dans le cinéma moderne. L’un de ces projets était « Smallville »qui a amené Tom Welling et, bien sûr, la belle Kristin Kreuk sur la scène publique.

A commencer par la vie d’adolescent de Superman, la série « Smallville » a réussi à devenir l’une des plus longues productions de super-héros que le petit écran ait jamais eues dans l’histoire avec dix saisons.

Et c’est que, en plus de raconter la vie d’un jeune adolescent Clark Kent, il nous raconte également les débuts de sa vie au lycée et toute l’intrahistoire de divers personnages connus sous le nom de Lex Luthor ou Flash.

Mais cette fois-ci on ne parlera pas de méchants ou de super-héros, mais de la belle Kristin Kreuk, qui a donné vie à Lana Lang, le couple de « Man of Steel », dans la série sortie en 2001. Voulez-vous savoir quoi elle ressemble aujourd’hui?

A QUOI RESSEMBLE KRISTIN KREUK AUJOURD’HUI ?

Avec 40 ans à son actif, Kreuk a quitté les plateaux de tournage et se consacre au téléchargement de photos sur ses réseaux sociaux et à diverses activités telles que la peinture, le jardinage et autres.

L’actrice s’est éloignée de l’orientation médiatique du jeu d’acteur pendant plusieurs années (Photo: Kristin Kreuk / Instagram)

Rappelons que pendant 8 saisons, elle a été la toute nouvelle petite amie du super-héros le plus célèbre de DC, et qu’après son départ, elle a décidé d’essayer de nouvelles facettes d’actrice dans lesquelles elle ne se démarquait pas comme dans les séries jeunesse.

Et c’est qu’il a réussi à participer à divers films qui n’ont pas connu un succès mondial. Il a également participé à « La Belle et la Bête » pendant plusieurs saisons, mais n’a plus jamais eu l’impact qu’il avait dans « Smallville ».

Il télécharge généralement des photos sur ses réseaux sociaux tels qu’Instagram, où il compte plus de 600 000 abonnés (Photo : Kristin Kreuk / Instagram)

Aujourd’hui, l’histrionique jouit d’une plus grande intimité par rapport à ses années glorieuses à Smallvile, la série « Reacher » étant sa dernière apparition sur les plateaux de tournage en 2022.

En tout cas, nous nous souviendrons tous d’elle comme de l’amour adolescent de notre bien-aimé Superman.

