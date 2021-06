Pourquoi Danna Paola n’est-elle pas dans Elite Short Stories ?

Il ne reste que trois jours avant la quatrième saison de Élite cliquez sur Netflix et rencontrez les nouveaux membres de la distribution. Dans la troisième édition, de nombreux acteurs ont dit au revoir à la bande puisque ses personnages ont dû partir pour l’université, mais même ainsi, la plupart d’entre eux sont revenus dans Elite Week avec les brèves histoires que la production a filmées comme un pont entre la dernière partie publiée et le le prochain à sortir.

Jusqu’à présent, il n’y a que deux histoires courtes de Élite. Hier, 14 juin, l’histoire de Guzmán, Caye et Rebe est arrivée sur la plate-forme et il y a quelques heures, l’une des plus attendues a été publiée, celle de Nadia et Guzmán. A cette occasion, on a su comment les personnages poursuivent leur relation à distance puisqu’il est toujours à Madrid, alors qu’elle a dû se rendre à New York pour pouvoir suivre son rêve et étudier.







Cependant, selon le calendrier que Netflix a publié, les Histoires courtes se terminent le jeudi 17 juin avec Carla et Samuel comme protagonistes. Mais, dans aucun des deux volets à venir, Lucrecia Montesinos n’apparaît, c’est-à-dire Danna Paola qui a dit au revoir à la série lors de la troisième saison car son personnage s’est rendu, avec Nadia, à New York pour poursuivre ses études.

Danna Paola dans le rôle de Lucrecia. Photo : (Netflix)



C’est pourquoi de nombreux fans se demandent pourquoi l’actrice est la seule à ne pas avoir été revue avec Élite et la réponse est simple : la pandémie ne l’a pas permis. Au cours de l’année 2020, lorsque les enregistrements de la nouvelle édition ont commencé, date à laquelle ces spin-offs ont également été filmés, Danna Paola était en dehors de l’Espagne et, selon la créatrice, il lui était impossible de voyager.

« Lucrecia n’est pas là parce que nous avons eu une pandémie au milieu que nous avons presque oubliée, mais faire la saison quatre a été un défi et les histoires sont plus brèves. A cette époque, il était impossible d’amener quelqu’un de l’extérieur vraiment« Dit Carlos Montero, puis a ajouté : »Il nous restait l’envie, mais comme nous le savions déjà, nous ne l’avons pas écrit, ce n’était pas que nous avions déjà une histoire écrite”.