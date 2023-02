Le changement physique de Penn Bagdley de sa jeunesse à la saison 4 de You

célébrités

Penn Badgley est active à Hollywood depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, elle a donc traversé différents looks toutes ces années. Certains!

©GettyPenn Badgley

Penn Badgley étoiles actuellement toi qui en est à sa quatrième saison où Joe Goldberg, le tueur en série qui a laissé une traînée de sang aux États-Unis, s’installe à Londres où il acquiert une nouvelle identité, Jonathan Moore, et travaille comme professeur d’université jusqu’à ce que bientôt un personnage mystérieux commence à compliquer sa vie dans un jeu qui sent bon l’extorsion.

L’artiste de 36 ans a traversé de nombreux looks au cours de sa longue carrière dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. Ici, nous pouvons le voir dans une image de 2002 sur le programme de télévision Recommencer très jeune et déguisé en chasseurs de fantômes, il faudrait se demander lequel de ces personnages était son préféré à cette époque. La photographie est certainement surprenante car nous sommes habitués à Penn Badgley actuel.

Dans une fille bavarde Il a interprété le rôle qui l’a catapulté à la renommée internationale en tant que Dan Humphrey, un adolescent qui s’associe à l’élite new-yorkaise dans un contexte où un mystérieux blogueur rapporte tous les potins et nouvelles de la vie des jeunes milliardaires de Manhattan. Le casting de l’émission ajouté à l’impact que ces histoires ont eu sur le public en a fait un classique. Le regard? visage lavé et propreté.

En 2015, il joue Cymbeline comme Posthumus au regard sobre et accompagné au casting du film par une autre étoile montante comme dakota johnson. Dans ce cas, une ressemblance flagrante avec Dan Humphrey peut être vue, mais les années passent, même pour un idole comme Penn Badgley qu’il parviendrait bientôt à occuper une place importante dans sa vie professionnelle.

En 2018, l’acteur a obtenu le rôle de Joe Goldberg, le tueur en série toi qui a été créée Netflix cette année. Un look sympathique et soigné dès la première saison pour cacher cette personnalité obsessionnelle dont il tombe amoureux d’une femme et à partir de ce moment une spirale descendante vers la plus sombre de l’humanité commence. Le look actuel ? Cheveux et barbe plus longs dans la saison 4 de la série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?