Qui est Jake Paul, combien vaut-il et qui se bat-il ensuite?

La sensation de YouTube Jake Paul a construit un empire de médias sociaux sur le dos de ses cascades scandaleuses, mais qui est-il, pourquoi est-il célèbre et. pourquoi nous nous soucions tous autant maintenant?

Le créateur de 24 ans et frère cadet de Logan Paul est l’un des noms les plus reconnus et les plus controversés de YouTube.

Paul a commencé à publier des vidéos sur Vine à l’âge de 16 ans, mais il est passé à YouTube après son licenciement de Disney Channel entourant ses infâmes fêtes à la maison.

Depuis lors, ses canaux de médias sociaux ne cessent de se renforcer, Paul compte désormais plus de 20 millions d’abonnés sur YouTube, avec plus de six milliards de vues.

en juin, son frère aîné Logan est prêt à combattre de manière sensationnelle Floyd Mayweather Jr dans un combat d’exhibition très médiatisé.

Lors de leur récente conférence de presse, Jake a interrompu la mêlée de presse pour parler de trash à la légende de la boxe âgée de 44 ans.

Le couple a fait des allers-retours, Mayweather suggérant qu’il avait battu les deux frères la même nuit.

Une bagarre a ensuite éclaté lorsque Jake, qui a récemment assommé Ben Askren lors de son troisième combat professionnel, a balayé le chapeau de Mayweather – ce qui a entraîné une énorme bagarre avec Mayweather menaçant de tuer le joueur de 24 ans.

Il va sans dire que Paul est actuellement l’une des stars les plus célèbres d’Internet – mais que savons-nous d’autre de lui?

Qui est Jake Paul?

Jake Paul est une star américaine de YouTube et un acteur qui est devenu célèbre après avoir construit un énorme succès sur l’application vidéo Vine.

Au moment où Twitter a supprimé l’application en octobre 2016, le vlogger avait amassé 5,3 millions d’abonnés et 2 milliards de jeux extraordinaires.

Paul s’est ensuite tourné vers YouTube, où 20,4 millions d’abonnés regardent son contenu.

À partir d’aujourd’hui, cependant, Paul a consacré son attention à la boxe et possède actuellement un dossier professionnel de 3-0.

Son frère aîné Logan essaie également de se faire un nom dans le sport.

Lors de la récente conférence de presse de Logan avec Floyd Mayweather, Jake a enlevé la casquette de Mayweather de sa tête et a tenté de s’enfuir avec, en criant: « Got your hat ».

Mayweather pourrait être entendu menaçant de tuer Jake Paul et accusant le jeune homme de 24 ans d’être irrespectueux.

Quel âge a Jake Paul?

La sensation en ligne semble exister depuis des décennies, compte tenu des multiples réinventions qu’il a subies, mais Jake Paul n’a que 24 ans.

Paul est né à Cleveland, Ohio, le 17 janvier 1997.

Quelle est la taille de Jake Paul?

Les nombreuses pesées de boxe qui ont caractérisé la carrière de Jake Paul au cours des dernières années nous ont permis de mieux comprendre sa taille.

Nous savons par son récent combat avec l’ancien poids welter de l’UFC Ben Askren qu’il mesure 1,85 m, légèrement plus petit que son frère aîné, Logan.

Jake Paul a frappé de façon sensationnelle l’ancien poids welter de l’UFC Ben Askren au premier tour d’un combat d’exhibition

Quelle est la valeur nette de Jake Paul?

Jake Paul fait peut-être la une des journaux en tant que boxeur professionnel, mais il a fait fortune loin du ring.

En avril 2021, la valeur nette de Paul est estimée à environ 20 millions de dollars, tandis que le YouTuber affirme qu’il ne se bat pas pour gagner de l’argent, mais parce qu’il l’aime.

Ayant été aux yeux du public depuis l’âge de 17 ans, il a fait une petite fortune en un peu plus de six ans, avec de multiples appuis sur les réseaux sociaux – en particulier pour ses 15,4 millions d’abonnés sur Instagram.

Bien que son revenu initial provienne de sa chaîne YouTube, de ses contrats de parrainage et de sa propre société de marketing «Team 10», sa carrière de boxeur augmentera encore sa valeur nette.

Paul semble avoir dépensé son énorme richesse sur la propriété et les voitures rapides après avoir vécu dans un manoir de 7 millions de dollars en Californie jusqu’au début de cette année.

Dans une déclaration audacieuse, la personnalité des médias sociaux a également fait valoir qu’il était « parmi les cinq meilleurs revenus de boxe », selon The Mirror.

Ses revenus provenant des combats de boxe fluctuent entre 1 et 10 millions de dollars, avec des combats contre l’ancienne star de la NBA Nate Robinson et son compatriote YouTuber AnEsonGib ratissant le dollar.

Et Paul aurait à nouveau gagné au moins cette somme grâce à son affrontement avec l’ancien spécialiste du MMA Ben Askren – qu’il a frappé de façon sensationnelle au premier tour.

Quand est le prochain combat de Jake Paul?

Jake Paul envisage un combat de 100 millions de dollars contre Conor McGregor en 2022 et prédit qu’il vendra au moins trois millions de pay-per-views.

Paul a appelé pour la première fois l’ancien champion de l’UFC à deux poids en décembre dernier et a affirmé qu’il avait une offre de 50 millions de dollars en attente.

Le joueur de 24 ans est depuis passé à 3-0 dans sa carrière et, en avril, a éliminé Ben Askren, poids welter de l’UFC à la retraite, dans un combat qui, selon lui, avait vendu 1,5 million de pay-per-views.

Et avec son stock plus élevé que jamais, le YouTuber pense qu’il est en ligne pour un partage 50/50 avec McGregor lorsqu’il prévoit ses gains pour le combat.

Jake Paul est-il en couple?

Jake Paul a eu quelques relations de haut niveau tout au long de son temps sous les projecteurs.

Plus particulièrement, lui et Tana Mongeau ont entamé leur relation éclair en avril 2019 avant de la quitter moins d’un an plus tard en janvier 2020.

À première vue, le couple YouTuber est toujours en bons termes.

Plus tôt cette année, Tana s’est rendue sur Instagram et a déclaré: « Il y a un an, nous étions en instance de divorce ».

Pourquoi Jake Paul a-t-il quitté Disney Channel?

En juillet 2017, Paul a publié une déclaration sur Twitter disant qu’il avait «dépassé» la chaîne Disney et qu’il quittait Bizaardvark.

S’excusant auprès de ses fans pour les « nouvelles folles », il a décrit son passage avec le réseau comme un « rêve devenu réalité », mais a déclaré qu’il était temps d’avancer dans sa carrière.

Au milieu des spéculations selon lesquelles la star avait été licenciée, en raison de son comportement hors écran, Disney a déclaré que son départ était réciproque.