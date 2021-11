Gal Gadot jouera aux côtés de Rachel Zegler de West Side Story dans la nouvelle version du conte bien-aimé.

Casting pour le live-action de Disney Blanc comme neige le remake se prépare et Gal Gadot est sur le point de jouer officiellement la méchante reine.

Au cours de la dernière décennie, Disney a commencé à adapter bon nombre de ses films d’animation les plus appréciés en films d’action réelle. Cendrillon, Mulan, Aladin et de nombreux autres classiques emblématiques sont revenus sur grand écran ces dernières années et Disney est actuellement en train de faire de nouvelles versions de certains de leurs plus grands films à succès, y compris La petite Sirène, Hercule et Emmêlé.

Disney prépare également une version en direct de Blanc comme neige et ils ont maintenant révélé que Gal Gadot y jouerait.

LIRE LA SUITE: Le manège Snow White de Disneyland est critiqué pour avoir inclus un baiser non consensuel

Gal Gadot incarne la méchante reine dans le nouveau live-action Blanche-Neige de Disney. Photo : Xavier Collin/Image Press Agency/Alamy Live News / Disney

Selon Variety, Gal Gadot « est en négociations finales » pour représenter la méchante reine dans la prochaine adaptation en direct de Disney de Blanc comme neige. Gal jouera en face West Side Story‘s Rachel Zegler qui a été choisie pour le rôle principal. Le projet sera dirigé par Marc Webb qui est surtout connu pour son travail sur L’incroyable homme-araignée et 500 jours d’été.

Rien d’autre n’a encore été révélé sur le film mais, comme beaucoup d’adaptations en direct de Disney, nous imaginons qu’il restera fidèle à l’original. Dans le film d’animation de 1937, la méchante reine est jalouse de la beauté de Blanche-Neige et elle incite Snow à manger une pomme empoisonnée qui l’envoie dans un sommeil profond qui ne peut être sauvé que par le baiser du véritable amour.

Ce n’est pas la première fois que Blanche-Neige est représentée dans un film en direct. Kristen Stewart et Charlize Theron ont joué le rôle de Snow and the Evil Queen dans Blanche Neige et le chasseur en 2012 et Lily Collins et Julia Roberts ont joué les mêmes rôles dans Miroir Miroir dans la même année.

Production sur le live-action de Disney Blanc comme neige débutera en 2022.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

La puissance de Little Mix Podcast. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂