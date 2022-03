Hogwarts Legacy : Comme Hermione et Ron : pouvons-nous nous faire des amis ?

L’héritage de Poudlard est sur toutes les lèvres après la grande révélation du gameplay la semaine dernière. Le jeu de rôle et d’action créé par avalanches développé et par Warner Bros. est sorti, a l’air très bien à première vue et pourrait plaire aux fans du L’univers d’Harry Potter devenir un rêve devenu réalité.

Même si c’est probablement pas de Quidditch jouable va abandonner et nous abandonnons surtout renoncer à des personnalités connues devons, Hogwarts Legacy pourrait nous permettre de vivre et de raconter notre propre histoire. Apparemment, nous pouvons également compter sur l’aide d’amis.

Hogwarts Legacy : Combattez aux côtés de vos alliés

Harry Potter était bien sûr l’élu. Pourtant, il était rarement seul dans ses aventures. Dans les moments difficiles, il pouvait se lever hermione, Ron, Lune, Néville et laisser les autres. La vie dans Poudlard serait non seulement plus dangereux sans amis, mais aussi assez ennuyeux.

Toujours dans « Hogwarts Legacy », nous rencontrerons différents personnages. Alors que certains d’entre eux sont probablement coincés dans le histoire principale sont intégrés, d’autres pourraient être facultatifs. Ce qui est certain, c’est que nous avons nos connaissances emportez avec nous lors de nos excursions et découvrez-en plus sur eux et leurs histoires au fil du temps.

Le choix de la maison pourrait être décisif

La structure du jeu rend probables les rencontres et les relations facultatives. Après tout, chaque élève est affecté à l’un des quatre maisons alloué. C’est là qu’ils sont lieux de couchageles gens mangent ensemble à table et aussi pendant leur temps libre, par exemple au quidditch ou dans salle communevous avez tendance à traiter avec les membres de votre propre maison.

Aussi dans « Hogwarts Legacy », nous pouvons choisissez une des maisons. L’histoire devrait aussi évoluer différemment selon notre choix. Il serait donc logique que nous dépendions de choix de la maison rencontrer et se lier d’amitié avec différents personnages.

Les maisons représentent également propriétés spécialesqui reflètent le caractère des élèves. Tout le monde ne devrait pas être enthousiaste lorsque nous choisissons finalement le magie noire devrait décider.

Avez-vous déjà choisi l’une des maisons? Faites-nous part de votre choix dans les commentaires !