AirTags, lunettes Apple et nouveaux AirPods: c’est ce qu’Apple prévoit pour 2021

Apple veut enfin mettre sur le marché les AirTags tant attendus en 2021. Mais bien sûr, ce n’est pas tout. De plus, il devrait y avoir un appareil de réalité augmentée, d’autres nouveaux Mac Apple Silicon, de nouveaux AirPod et bien plus encore de Cupertino cette année.

Un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo (via MacRumors) révèle ce que nous pouvons attendre d’Apple en 2021. Surtout, l’expert renommé nomme les Apple AirTags tant attendus. Depuis plus d’un an, il y a eu des spéculations sur les petits trackers censés aider à trouver des objets à l’aide de la technologie ultra-large bande. Si vous attachez un AirTag à un porte-clés, vous pouvez déterminer sa position très précisément à l’aide de l’application «Où est?» Sur iPhone, iPad ou Mac. Une sortie des AirTags 2021 est désormais très probable.

Réalité augmentée, Mac, iPad et AirPods

De plus, Apple souhaite mettre sur le marché un produit de réalité augmentée cette année. Cependant, le rapport de l’analyste n’indique pas clairement quel type d’appareil il pourrait s’agir. Il est possible que les lunettes Apple tant attendues soient derrière. Kuo a déjà dit à leur sujet dans le passé qu’ils seraient fortement dépendants de l’iPhone. Les lunettes de réalité augmentée n’agiraient que comme une sorte d’affichage, alors que tout le travail de calcul et de rendu devrait être effectué par l’iPhone de l’utilisateur.

Il devrait être clair, cependant, qu’Apple lancera de nouveaux Mac silicium Apple sur le marché en 2021. De plus, il devrait y avoir un changement dans les écrans mini-LED dans la gamme Mac et iPad. Selon Kuo, Apple prévoit de sortir un MacBook Pro 14 pouces et un 16 pouces avec une puce M1 et une technologie mini-LED. Le premier produit Apple doté de cette technologie d’affichage sera probablement l’iPad Pro 12,9 pouces, attendu pour le premier trimestre 2021.

Il y aura probablement de nouveaux AirPods cette année aussi. Comme indiqué par 9to5Mac, Kuo suppose que les soi-disant AirPods Pro Lite remplaceront la version non Pro des écouteurs intra-auriculaires d’Apple. La conception doit être basée sur les AirPods Pro déjà disponibles.