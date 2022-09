Au revoir à Bridgerton : Jonathan Bailey rejoint Ariana Grande dans un nouveau projet

IMAGES UNIVERSELLES

L’acteur qui donne vie à Anthony Bridgerton jouera dans un film avec le chanteur. C’est le pari qui vous éloigne un moment de Netflix.

© GettyJonathan Bailey et Ariana Grande jouent dans un film.

Si vous vous considérez comme un fidèle amateur d’histoires d’époque, vous avez probablement apprécié les épisodes de Bridgerton dans Netflix. Et tandis que son casting est étoilé avec des personnalités comme Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor, un acteur a réussi à se démarquer dans la dernière saison. On se réfère à Jonathan Bailey, qui a joué Anthony Bridgerton dans la série romantique et a révélé son expérience intéressante en tant qu’interprète. C’est pourquoi va franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec un tout nouveau projet.

Depuis qu’il a rejoint l’adaptation télévisée du best-sellers Julia Quinn, Bailey est devenue une favorite du public. De cette façon, il a accepté de nouveaux rôles. l’un d’eux sera Compagnons de voyagela série LGBTQ+ qui tourne déjà aux côtés Matt Bomer. Mais ce n’est pas la seule production que l’acteur de Bridgerton a à l’ordre du jour. En fait, l’un d’eux sera avec l’un des chanteurs pop les plus reconnus au monde.

Il y a quelques heures à peine, Variety confirmait que Jonathan Bailey rejoindrait l’adaptation cinématographique de méchant, la comédie musicale à succès de Broadway. Auparavant, la participation de Cynthia Erivo et Ariana Grande dans les rôles principaux, jouant Elphaba et Glinda respectivement. Maintenant, c’est au tour de la figure de Netflix qui rejoint le casting dans le rôle de Fiyero.

Le cinéaste à l’origine du projet est Jon M Chuqui a réalisé en 2021 l’adaptation de Dans les hauteurs, le film qui s’inspire de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda et qui fait déjà partie du catalogue HBO Max. En ce sens, le réalisateur a écrit sur son profil Twitter vérifié : «Il est parfait, ils sont parfaits. Ils seraient parfaits ensemble. Je suis trop excité pour prétendre que cela ne s’est pas produit. Nous avons un Fiyero !”.

Cette nouvelle version de méchant est prévu pour être publié en deux parties, plus précisément le 25 décembre, 2024 et 2025. Alors que la production avance dans son développement, il était prévu qu’elle inclura de nouvelles chansons de Stéphane Schwartz, ainsi qu’un scénario de Winnie Holzman et des costumes de Paul Tazewell. Une proposition incontournable si vous aimez les comédies musicales et Jonathan Bailey !

