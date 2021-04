Le mème Disaster Girl a été vendu avec un NFT, et le protagoniste est maintenant riche

le destin des mèmes c’est difficile à prévoir: certains deviennent incroyablement célèbres des années après leur naissance, le rendre célèbre les protagonistes souvent involontaires. C’est ce qui est arrivé à Fille de catastrophe, alias Zoe Roth, qui s’est retrouvée malgré elle sur les écrans d’appareils de millions de personnes à cause d’une photo d’elle enfant dans laquelle elle passe pour un pyromane auteur d’un incendie. Aujourd’hui, cependant, plus de 15 ans après la prise de la photo, la jeune fille a réussi à obtenir un retour financier de sa renommée en mettant aux enchères les droits sur l’image originale du mème grâce à l’utilisation d’un NFT – le tout au prix de près d’un demi-million de dollars.

Qu’est-ce qu’un NFT

Les NFT sont sur toutes les lèvres lorsqu’il s’agit d’acheter et de vendre des œuvres d’art. L’acronyme signifie Non Fungible Token, et vous pouvez imaginer comment certificats virtuels qui donnent la possession d’une œuvre numérique entre les mains de ceux qui la détiennent. Ces éléments sont basés sur la même technologie qui rend possible l’existence des crypto-monnaies, et au cours des derniers mois, ils ont connu d’énormes fortunes tout comme des contrats de vente d’articles numériques. Des tweets, aux illustrations pour passer précisément des photos: lorsqu’elles sont combinées à un NFT, chacune de ces combinaisons de bits réplicables prend un connoté d’unicité ce qui peut le rendre attractif pour les collectionneurs et les passionnés, désireux de l’acheter aux enchères sur des plateformes spécialisées en payant en crypto-monnaies.

Un mème vendu aux enchères

C’est cependant l’une des premières fois que a vendu avec succès un mème. Zoé et son père ont tenté sans trop de conviction ces derniers jours, après avoir pris connaissance du phénomène de la NFT et avoir été prévenus de la possibilité que la photo originale de Zoé enfant – prise en 2005 – puisse susciter l’intérêt. Après avoir contacté un avocat et un responsable, les deux l’ont compris accès à l’une des plateformes de trading les plus exclusives dans le panorama de l’art crypto; la vente aux enchères a eu lieu la semaine dernière et n’a duré qu’une journée, au cours de laquelle les offres des parties intéressées sur la photographie originale qui a donné vie au mème Disaster Girl ont atteint 180 Ether.

Qu’est-il arrivé à l’argent

La somme s’élevait à environ 430 000 €, qui en raison de la volatilité de la crypto-monnaie ont déjà atteint 470000. Zoe l’a divisé avec le reste de la famille et prévoit de faire don de sa part à une œuvre de bienfaisance, mais le produit de la vente est destiné à ne pas s’épuiser: le NFT vendu garantit à l’artiste d’origine un part en pourcentage sur tous les revenus collectés lors des échanges ultérieurs. En bref, si le propriétaire actuel décidait de revendre Disaster Girl, une partie des profits irait au protagoniste, et donc pour toujours.

