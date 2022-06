Son Gohan Beast : quelle est la nouvelle transformation de Dragon Ball Super : Super Hero

Le créateur de »Dragon Ball », Akira Toriyamavient de révéler le nom officiel de la nouvelle transformation de Gohan, qui apparaîtra dans le film »Dragon Ball Super : Super héros ». Alors que les fans appelaient auparavant cette transformation » Final Gohan », le créateur de la série originale lui a donné le nom »Son Gohan Bête ».

Selon une traduction de l’une des notes d’information de Toriyama, il décrit la nouvelle transformation du héros comme si une bête sauvage au sein de Gohan s’était réveillée. Le créateur a également souligné qu’il avait initialement conçu cette nouvelle transformation avec « un visage effrayant et un teint pâle », qu’il a ensuite amélioré en ajoutant « de gros cheveux en désordre ».

De même, le mangaka en a également profité pour confirmer que la nouvelle transformation de Piccolo qui apparaîtra dans le film s’appelle »Orange Piccolo ». Bien que le nom puisse sembler un peu évident, Toriyama déclare qu’il voulait que Piccolo ait une transformation qui le rendrait amplement puissant, mais n’ayant pas de cheveux, le moyen le plus viable qu’il a trouvé pour rendre la transformation perceptible était de lui donner une teinte orange.

» Dragon Ball Super: Super Hero » est le dernier opus de la populaire franchise animée du même nom. L’histoire suivra Gohan et Piccolo combattant l’Armée du ruban rouge, qui a créé une nouvelle version de Cell à des fins purement perverses. De même, les deux guerriers se lanceront dans l’aventure de sauver Pan, la fille de Gohan.

Le film sera réalisé par Tetsuro Kodama et a un scénario écrit par Toriyama lui-même. La franchise » Dragon Ball » a commencé en 1984 avec le manga titulaire publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Depuis lors, la série est devenue l’un des anime et manga les plus populaires au monde, avec un grand nombre de productions, de jeux vidéo et d’autres adaptations.

»Dragon Ball Super : Super Hero » est actuellement disponible dans les salles au Japon, mais aura une première sur la plate-forme de Crunchyroll Plus tard cette année.