Une photo semblable à un extraterrestre montre une anguille-serpent se balançant dans l’estomac du héron

Une anguille serpent se battant pour sa vie a déclenché un mouvement « extraterrestre » en éclatant de l’estomac d’un héron qui venait de l’avaler en entier, selon des photos prises par un photographe amateur du Delaware.

Les photos montrent l’anguille serpent, sa tête pendante dans les airs, alors que le héron – étonnamment indifférent – vole en avant.

L’événement inhabituel a attiré beaucoup d’attention parmi les prédateurs locaux, a déclaré Sam Davis, un ingénieur du Maryland qui a pris les photos sur la rive du Delaware. Plusieurs aigles juvéniles et un renard suivaient le héron, espérant peut-être récupérer un repas au cas où le héron ou l’anguille-serpent ne le feraient pas, a-t-il déclaré.

Quand Davis a repéré le vol bizarre pour la première fois, il a pensé qu’un serpent ou une anguille avait mordu le cou du héron. Davis était à environ 75 mètres à 100 mètres (68 à 91 mètres) des animaux, mais il avait un téléobjectif pour la photographie à longue portée, et il a donc pris des photos en regardant le héron voler et même atterrir dans l’eau avec l’anguille y est toujours attachée. « Le héron ne semblait pas agir très différemment », a déclaré Davis à 45Secondes.fr. « Il était dans l’eau et volait autour. »

Pendant ce temps, l’anguille cambrait son corps, « donc je suppose qu’elle était encore vivante à un moment donné », a-t-il dit.

Ce n’est que lorsque Davis est rentré chez lui et a édité les photos qu’il s’est rendu compte que l’anguille-serpent ne mordait pas le héron. Après avoir agrandi les photos, « je pouvais voir l’anguille, vous pouviez voir ses yeux », a-t-il dit. « Il sortait en fait de l’autre bout » – la tête la première.

Les anguilles serpent sont généralement connues pour creuser dans l’estomac des poissons. (Crédit d’image: Sam Davis)

Le héron ne semblait pas dérangé par l’anguille serpent. (Crédit d’image: Sam Davis)

Le photographe amateur Sam Davis a pris ces photos sur la rive du Delaware en 2011. (Crédit image: Sam Davis)

Deux aigles juvéniles ont regardé le duo bizarre. (Crédit d’image: Sam Davis)

Un renard suit le héron avec l’anguille serpent qui sort de son estomac. (Crédit d’image: Sam Davis)

Il est possible que le renard espère un repas facile. (Crédit d’image: Sam Davis)

L’anguille serpent se balance mollement au héron. (Crédit d’image: Sam Davis)

L’anguille serpent cambre son corps. On ne sait pas s’il a survécu. (Crédit d’image: Sam Davis)

Les photos montrent « une vue assez incroyable, a déclaré John Pogonoski, un ichtyologiste de la Collection nationale australienne de poissons au Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), qui n’était pas impliqué dans la rencontre du héron et de l’anguille serpent. » c’est soit très rare, soit très rarement vu chez une espèce d’oiseau, du moins pour autant que je sache. «

Plus tôt cette année, Pogonoski et ses collègues ont publié une étude dans la revue Memoirs of the Queensland Museum sur les anguilles-serpents (un poisson de la famille des Ophichthidae), détaillant comment les anguilles-serpents peuvent se creuser dans les entrailles des poissons qui se nourrissent d’elles. « Mais en général, ils ne vont pas très loin », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. Une fois avalées, les anguilles de poisson peuvent utiliser leur tête ou leur queue dures pour sortir du tube digestif, mais se retrouvent généralement dans la cavité corporelle, les tissus musculaires ou la vessie natatoire du prédateur. Une fois piégées, les anguilles-serpents «deviennent souvent« momifiées »ou« enkystées » [closed up in a cyst] et mourir plutôt que de s’échapper », a-t-il dit.

Dans un cas, « un co-auteur de l’article a découvert une fois une anguille serpent vivante à l’intérieur d’un poisson qu’il a attrapé quand il a nettoyé le poisson pour le manger », a déclaré Pogonoski.

Davis n’a jamais appris ce qui est arrivé au héron et à l’anguille serpent photographiés dans le Delaware en 2011 (il a téléchargé les photos sur un site animalier il y a seulement quelques mois). Lorsqu’il quitta le rivage, le héron volait toujours avec l’anguille serpent suspendue en dessous.

Selon Pogonoski, « le héron a peut-être survécu, cela ne semblait pas trop gêné, mais dépendrait de la guérison de la plaie et de sa capacité à éviter une infection ».

Quant à l’anguille serpent, elle « n’aurait survécu que si elle était tombée au-dessus ou très près de l’eau avec une salinité qu’elle pourrait normalement tolérer », a-t-il déclaré.

