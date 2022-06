La théorie qui confirme John Krasinski comme le protagoniste des Quatre Fantastiques

merveille

L’acteur qui a joué Jim Halpert dans Bureau Il fait partie de ceux qui figurent depuis des années parmi les favoris des fans pour rejoindre le MCU.

©IMDBKrasinski est devenu célèbre en tant que Jim dans The Office.

De plus en plus d’acteurs sont convoqués l’univers cinématographique Marvel (MCU) pour donner vie aux personnages de la franchise en constante expansion. Ce ne sont plus seulement les personnages les plus connus de la bande dessinée créée par Stan Lee ceux qui apparaissent sur grand écran ou dans des séries télévisées Disney+mais on leur a aussi donné l’espace pour raconter des histoires de super-héros que la majeure partie de la population ne connaît pas, comme la récente série de Mme Merveille.

Mais bien sûr cela ne veut pas dire que le MCU ne cherchez pas à faire revivre des personnages emblématiques de la franchise qui ont fait des faux pas dans les sorties avant l’apparition de la saga. Parmi eux, par exemple, on peut parler de richards de roseaucommunément appelé Monsieur Fantastique et le chef de les 4 Fantastiques. Ce personnage a déjà fait son apparition au cinéma avec des films oubliables où il a joué Ioan Gruffudd et Miles Teller.

Maintenant, avec l’arrivée de Doctor Strange dans le multivers de la folie, le MCU a répondu à une demande que les fans de la saga faisaient depuis longtemps sur les réseaux : l’incorporation de John Krasinski (Jim Halpert dans Bureau) comme le nouveau richards de roseau. Bien sûr, cela comportait un petit hic : il n’apparaissait pas dans l’univers principal mais dans l’un des nombreux qui sont sortis avec le nouveau film de sam raimi.

Dans Doctor Strange dans le multivers de la folie Krasinski faisait partie de la renommée illuminatile groupe de super-héros les plus puissants qui composent des personnages tels que Black Bolt, Mordo, Charles Xavier, Capitaine Marvel et Capitaine Carter. Comme on l’a vu, sa fin n’a pas été la meilleure de toutes puisqu’il a fini tué par Sorcière écarlate, ce qui suggérerait que sa participation se serait terminée avec ce caméo. Cependant, il y a une lueur d’espoir.

+ La théorie qui confirme Krasinski dans le futur du MCU

Celui chargé d’encourager l’espoir des fans de merveille pouvoir voir Jean Krasinski dans le futur de MCU était le journaliste Daniel Richmanqui traite généralement de très bonnes informations de ces films. « Notez comment le 4 du logo sur le costume de Krasinski c’est le même que celui de l’affiche teaser qu’il a révélé Kévin Feig”a écrit dans Twitteroù il a reçu plus de 14 mille aime. En dépit d’être mort, on pourrait spéculer pour voir une version d’un autre univers qui a les mêmes caractéristiques physiques que Krasinskide la même façon que Benedict Cumberbatch incarne tant de versions de Stephen Étrange. Qu’ils pensent?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂