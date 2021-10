Une vidéo montre Kodak Black ‘saisissant les fesses de sa mère’ lors d’une fête

Le rappeur n’est clairement pas au meilleur endroit pour le moment, s’étant récemment retiré de Twitter et Instagram parce qu’il se sentait « seul, déprimé, triste et foutu ».

Cette dernière vidéo semble avoir été capturée lors de la fête d’anniversaire de son frère et star du hip hop John Wicks à Miami, et montre Black dansant avec sa mère Marcelene Octave.

« Je m’excuse auprès de moi pour avoir douté de moi comme si je n’étais pas un cul brut de gangsta mais les voyous ont aussi besoin d’amour tu sais et c’est totalement injuste pour les gens qui m’aiment qui s’en soucient et qui veulent me voir heureux et réussi, quoi qu’il en soit ! »