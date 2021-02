Ellen Pompeo se tourne vers Meredith Grey pour la force après la mort de son chien bien-aimé

L’acteur Ellen Pompeo, 51 ans, a le «cœur brisé», mais dit qu’elle se souvient des «bons moments» et qu’elle trouve de la force dans son rôle de Dr. Meredith Grey alors qu’elle traite son chagrin après la mort de son chien, Valentino.

Pompeo a annoncé le décès de Valentino sur Instagram samedi, en publiant une douce vidéo de sa danse avec lui l’été dernier. «Lorsque nous avons tourné cette vidéo en août, je savais que je n’avais plus beaucoup de temps avec lui. Mais j’ai eu la chance d’avoir encore six mois et j’ai eu la chance d’avoir 16 ans », a-t-elle écrit.

Valentino, un caniche jouet, a souvent été repéré sur les réseaux sociaux de Pompeo, et il est même apparu dans une histoire sur la maison de Pompeo pour ELLE DECOR en 2010. Pompeo, une amoureuse des animaux qui a longtemps eu d’autres chiens, poules et poissons, a écrit son lien avec Valentino « Était à un autre niveau … quelle bénédiction ce lien était. »

Dans un article de suivi samedi, Pompeo a remercié ses partisans pour leur amour après avoir appris le décès de Valentino, affirmant qu’elle réfléchissait à son travail en tant que Dr Meredith Gray pour surmonter sa perte. Elle a joué le médecin complexe et empathique sur 17 saisons de « Grey’s Anatomy ».

«J’ai récemment filmé une scène où Meredith dit:« La vie est tellement de perte, tellement de chagrin et tellement de douleur… mais c’est un forfait, il n’y a pas de joie sans douleur. »» Pompeo a déclaré que Gray l’a aidée «plus de fois que j’aurais pu imaginer.

Pompeo a partagé qu’elle était assise avec le souvenir de Valentino pour «chasser la douleur» mais qu’elle était «reconnaissante pour l’amour».

En plus de ses animaux, Pompeo partage sa maison avec son mari, Chris Ivery, 54 ans, et leurs trois enfants: Stella Luna, 11 ans, Sienna May, 6 ans, et Eli Christopher, 4 ans.

En apprenant la perte de la famille, les amis et les coéquipiers de Pompeo ont envoyé des messages de soutien sur Instagram, y compris la star de longue date de « Grey’s Anatomy », Patrick Demsey, qui a déclaré à propos de Valentino: « C’était un petit chéri, je suis désolé pour votre perte, gros câlin et embrasse. »