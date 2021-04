Solo Leveling 149, Tout ce que vous devez savoir!

Depuis le dernier chapitre diffusé, tout le monde attend avec impatience le chapitre 149 de Solo Leveling. Il se concentrera sur le premier combat de Sung Jin-Woo en Amérique. Le manhua a attiré l’attention de beaucoup et est actuellement au pouvoir dans l’industrie. Le webtoon a de sérieuses ventes en flèche avec autant de téléspectateurs. Tout cela en raison de l’intrigue incroyable et du personnage de notre principal protagoniste, Sung Jin-Woo. Le protagoniste principal a établi sa propre base de fans du monde entier. Dans cet article, examinons tout ce que vous devez savoir sur Solo Leveling 149, y compris les scans bruts, les spoilers, les dates de sortie en anglais et les spoilers.

Auparavant, tout le monde pensait que Sung Jin-Woo avait assassiné Chris Reid, un autre chasseur de rang national. Depuis son dernier combat avec Thomas. Mais l’assassinat de Thomas est par un Coréen qui a une aura de monstre.

Chapitre 149:

Sung Jin-Woo a mentionné si le tueur était son père. Il protégera sa famille, mais si c’est un vrai monstre, il le tuera lui-même. Auparavant, son père avait prouvé sa force en affrontant Ma Dong Wook.

Solo Leveling Chapitre 149 Date de sortie

Le prochain chapitre de Solo Leveling chapitre 149 date de sortie est le 28 avril 2021. Un nouveau chapitre de Solo Leveling devrait arriver tous les mercredis de la semaine. Le chapitre est d’abord publié en coréen. Mais il n’y a rien à craindre pour nos lecteurs anglais. Le manhwa est très demandé. Par conséquent, sa traduction en anglais sera disponible dans la même journée.

Où lire le chapitre 149 de Solo Leveling?

Solo Leveling est officiellement disponible dans Kakaopage. Vous obtiendrez également les traductions en anglais peu de temps après la version coréenne.