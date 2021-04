Aubrey Plaza donne espoir pour le retour de «  Parcs et loisirs  »

Aubrey Plaza a parlé de ce que l’avenir pourrait réserver à la série humoristique emblématique, «Parcs et loisirs», qui pourrait arriver dans le monde du cinéma.

La série humoristique emblématique avec Amy Poehler, Chris Pratt Oui Aziz Ansari diffusé pendant sept saisons, de 2009 à 2015, avant de revenir en 2020 pour une émission spéciale sur la pandémie par appel vidéo.







Vous pourriez aussi être intéressé par: « Parks and Recreation » annonce un épisode spécial de réunion

Les fans de « Parks And Recreation » ont attendu le retour du spectacle pour une nouvelle saison, et bien que cela ne soit pas arrivé, Plaza, qui a joué Avril Ludgate pense que le retour de la série est plus envisageable que jamais au format cinéma.

Dans une nouvelle interview, Plaza a commenté la possibilité du retour de l’émission: «Non pas que je le sache, vous ne savez jamais ce que Mike Schur est en train de faire, et je sais que maintenant, il est à la mode de tout redémarrer. Je ne serais donc pas surpris qu’ils m’appellent pour le faire. Mais je pense que ce serait plutôt «Faisons un film», car nous sommes nombreux ».







Vous pourriez aussi être intéressé par: L’émission « Parasite » ne sera pas un remake, mais une histoire dans le même univers

«Je ne pense pas qu’ils pourront à nouveau avoir Chris Pratt pendant encore sept ans. Mais ne dites jamais jamais », a ajouté Plaza.