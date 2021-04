Pourquoi les Simpsons refondent les personnages et les gens de Hank Azaria sont fous

Les producteurs de «The Simpsons» poursuivent leurs efforts pour concrétiser les promesses qu’ils ont faites, diversifiant davantage leur distribution d’acteurs de la voix.

En juin 2020, les producteurs de la populaire sitcom animée ont annoncé qu’ils ne feraient plus entendre aux acteurs blancs la voix des personnages noirs et autres personnages non blancs.

La plus ancienne série télévisée d’animation de Fox avait été critiquée pendant des années par des personnes de couleur qui se sentaient mal représentées par les personnages de la série. Et au milieu du calcul racial de l’année dernière, ces cris sont devenus de plus en plus difficiles à ignorer pour l’équipe derrière «The Simpsons».

En septembre, Alex Désert a remplacé Hank Azaria en tant que collègue de Homer Black et ami d’enfance Carl Carlson. Puis en février, Kevin Michael Richardson a remplacé Harry Shearer comme la voix du Dr Julius Hibbert.

Le dernier changement apporté à la distribution verra Tony Rodriguez, un acteur cubano-américain ouvertement gay, jouer le rôle de Julio, l’un des personnages LGBTQ les plus populaires de la série.

Julio a déjà été exprimé par Azaria, qui a joué de nombreux personnages des Simpsons depuis le début de la série – y compris le barman préféré de Springfield, Moe Szyslak, le chef de la police Wiggum, Snake, Sea Captain et Apu, propriétaire de Kwik-E-Mart.

En tant que l’un des acteurs de la voix préférés et les plus reconnaissables de l’émission, Azaria a fait un effort conscient pour s’éloigner d’exprimer des personnages de couleur et d’autres groupes minoritaires dont il n’est pas lui-même membre.

Hank Azaria s’est publiquement excusé pour avoir exprimé des personnages de couleur sur « The Simpsons ».

Azaria a été critiquée en 2017 après qu’un documentaire intitulé «The Problem With Apu», écrit par et mettant en vedette le comédien Hari Kondabolu, a pris pour cible sa voix d’Apu Nahasapeemapetilon, un immigrant indien et le propriétaire du dépanneur Kwik-E-Mart de Springfield.

En 2020, Azaria a révélé qu’il ne jouerait plus le rôle bien-aimé de certains, blessant pour d’autres, le rôle d’Apu.

Au moment où il l’a fait, l’écrivain et réalisateur Jay Kogen a expliqué que le personnage avait déjà été éliminé des années plus tôt.

Plus tôt ce mois-ci, Azaria s’est excusée publiquement d’avoir joué le rôle en premier lieu lors d’une apparition sur le podcast Armchair Experts.

S’adressant aux coanimateurs Dax Sheppard et Monica Padman, qui est elle-même indo-américaine, Azaria a expliqué comment une conversation avec un garçon indo-américain de l’école de son fils avait changé sa perspective.

L’enfant n’avait jamais vu d’épisode de «The Simpsons», mais était conscient des stéréotypes néfastes que le personnage avait créés pour sa communauté.

« C’est pratiquement une insulte à ce stade », a déclaré Azaria. « Tout ce qu’il sait, c’est que c’est ainsi que son peuple est considéré et représenté par de nombreuses personnes dans ce pays … Une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir chaque Indien. personne dans ce pays et s’excuser personnellement. »

Il a ensuite exhorté les agents de casting et les producteurs à faire de meilleurs choix maintenant et à l’avenir.

« Si c’est un personnage indien ou un personnage Latinx ou un personnage noir, s’il vous plaît laissez cette personne exprimer le personnage », a-t-il dit. « C’est plus authentique, ils y apporteront leur expérience de leur culturalisation, et ne prenons pas de travail loin des gens qui n’en ont pas assez. «

Les excuses, bien que peut-être en retard, ont été largement acceptées par les Indo-Américains.

Et la dernière décision de retirer Azaria du rôle de Julio a suscité une réaction similaire dans l’ensemble.

Rodriguez a exprimé son admiration pour son prédécesseur et la façon dont il a géré le rôle, qui était l’un des rares personnages LGBTQ de la télévision grand public au moment des débuts de Julio.

« [Hank Azaria], franchement, c’est génial », a déclaré Rodriguez en apparaissant dans un épisode de Gayest Episode Ever. «Prenez cette conversation sur la représentation de côté, c’est un artiste fantastique, et j’admire l’enfer hors de lui. Mais si ces portes s’ouvraient avec la représentation, je me suis dit: « Il n’y a personne d’autre que Hank Azaria qui puisse jouer ce rôle. »

Mais, bien sûr, remplacer la voix d’un personnage gay par la voix d’un acteur gay a été trop révolutionnaire pour certaines personnes.

Tout le monde n’est pas content de la nouvelle vague de diversité «The Simpsons», en particulier John Cleese.

Réticents à accepter le changement, certains fans de «Les Simpsons» pensent qu’il est tout simplement trop triste pour eux de voir Azaria se distancier de ces personnages, même si c’est lui qui le fait est un pas important vers une plus grande inclusivité institutionnelle.

L’acteur John Cleese, par exemple, a récemment pris pour cible Azaria sur les réseaux sociaux en se moquant de ses excuses.

Cleese a déclaré à Twitter: « Ne souhaitant pas être laissé pour compte par Hank Azaria, je voudrais m’excuser au nom [of] Monty Python pour tous les nombreux croquis que nous avons réalisés en se moquant des Anglais blancs, « » Nous sommes désolés pour toute détresse que nous avons pu causer. «

Cleese est un critique régulier de «la culture d’annulation» et souvent repousse contre le «réveil» perçu.

Mike LaChance, un chroniqueur pour Legal Insurrection, s’est joint à la lamentation, notant qu’Apu était « un grand personnage » qui avait été ravi de devenir un citoyen américain.

En réponse, un utilisateur portant uniquement le nom de Don a ramené la conversation à Apu, largement tacite, sur la disparition de la série, remarquant ostensiblement que le personnage avait été remplacé par personne, « comme si la suppression était une inclusion ».

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.