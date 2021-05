Réponse d’OVNI à venir? Le Pentagone rendra compte d’observations mystérieuses.

Nous pourrions bientôt commencer à obtenir des réponses à quelques questions vexantes sur les OVNIS.

Au cours des dernières années, nous avons appris que les pilotes de l’US Navy voyaient objets volants non identifiés , dont certains semblent être beaucoup plus rapides et plus maniables que leurs propres aéronefs.

Vous avez probablement vu images de quelques-unes de ces rencontres , merci à Christopher Mellon, qui a occupé le poste de sous-secrétaire adjoint à la défense du renseignement sous le président Bill Clinton et le président George W. Bush.

En 2017, après avoir quitté son poste au sein du gouvernement américain, Mellon a donné trois vidéos d’OVNIS de la Marine récemment déclassifiées au New York Times, le L’émission de nouvelles de CBS « 60 Minutes » a été diffusée dimanche 17 mai . Le Times a ensuite publié un histoire à succès sur les vidéos et le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), un projet du Pentagone chargé d’enquêter sur de telles observations.

Mellon a dit à « 60 Minutes » qu’il avait pris cette mesure parce qu’il craignait que l’on ne fasse pas assez pour enquêter sur les OVNIS, ou UAP (« phénomènes aériens non identifiés »), car ils ont été rebaptisés dans le jargon militaire américain.

« C’est bizarre et malheureux que quelqu’un comme moi doive faire quelque chose comme ça pour mettre un problème de sécurité nationale comme celui-ci à l’ordre du jour », a déclaré Mellon au journaliste de « 60 Minutes » Bill Whitaker.

Et c’est en effet une question de sécurité nationale, a déclaré le sénateur américain Marco Rubio (R-Fla.) À Whitaker. « Tout ce qui pénètre dans un espace aérien qui n’est pas censé s’y trouver est une menace », a déclaré Rubio. Après tout, les UAP signalés pourraient être une sorte d’avion avancé développé par un pays adversaire comme la Russie ou la Chine. (Mellon a dit à Whitaker que les véhicules n’étaient certainement pas développés par le Pentagone.)

Ce n’est pas la seule explication possible, bien sûr. Par exemple, les experts ont également suggéré que les observations pourraient provenir de problèmes avec les instruments des jets de la marine (bien que les pilotes rapportent avoir également vu les UAP à l’œil nu). Et puis il y a l’idée que les UAP pourraient représenter une sorte de technologie extraterrestre . Le rasoir d’Occam peut reléguer cette idée au bas de la liste des possibilités, mais elle y reste néanmoins.

Des gens comme Mellon, Rubio et l’ancien responsable de l’AATIP, Luis Elizondo, qui a déclassifié les trois vidéos que Mellon a transmises au Times, sont impatients d’aller au fond du mystère. À tout le moins, ils espèrent que trouver une explication aidera à déterminer si les PAN pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Et Rubio a pris des mesures sur ce front.

En décembre, Rubio a demandé au Pentagone et au directeur américain du renseignement national d’enquêter sur la question de l’UAP et de remettre un rapport non classifié au Congrès dans les six mois. (Rubio dirigeait le comité du renseignement du Sénat à l’époque. Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat après les dernières élections, de sorte que le comité est maintenant présidé par le démocrate de Virginie Mark Warner; Rubio est vice-président.)

Cette période de six mois est presque terminée. Le rapport est attendu le mois prochain et Rubio semble impatient de le voir.

«Je veux que nous le prenions au sérieux et que nous ayons un processus pour le prendre au sérieux», a-t-il déclaré à Whitaker, qui avait demandé ce que Rubio voulait faire des PAU. «Je veux que nous ayons un processus pour analyser les données à chaque fois qu’elles arrivent – qu’il y ait un endroit où elles sont cataloguées et constamment analysées jusqu’à ce que nous obtenions des réponses. Peut-être que cela a une réponse très simple. Peut-être que ce n’est pas le cas. «