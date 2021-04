Snoop Dogg et Scott Adkins rejoignent Jamie Foxx dans Netflix’s Vampire Comedy Day Shift

L’icône du rap Snoop Dogg et la légende du film d’action Scott Adkins se sont engagés à rejoindre Jamie Foxx et Dave Franco dans la prochaine comédie vampire de Netflix, Quart de jour. Meagan Good (Shazam!), Karla Souza (Comment échapper au meurtre), Eric Lange (Évadez-vous à Dannemora) et Zion Broadnax (Sydney au Max) sont également mis à contribution, rejoignant une distribution d’ensemble qui comprendra également Natasha Liu Bordizzo (Les Voyeurs, La société), Oliver Masucci (Sombre, Enfant terrible), Steve Howey (Éhonté) et CS Lee (Dexter, Nora du Queens).

Quart de jour marquera les débuts en tant que réalisateur de JJ Perry, et suivra Jamie Foxx Will en tant que papa travailleur et col bleu qui veut juste offrir une belle vie à sa fille de 8 ans à l’esprit vif. Le jour, il travaille un travail banal de nettoyage de piscine dans la vallée de San Fernando, mais ce n’est en réalité qu’une façade pour sa véritable source de revenus – chasser et tuer des vampires dans le cadre d’une Union internationale de chasseurs de vampires.

Acteur et artiste martial Scott Adkins est le secret le moins bien gardé du cinéma d’action depuis un certain temps maintenant, s’étant fait un nom grâce à sa capacité à frapper et à donner des coups de pied aux gens de différentes manières à couper le souffle. Mieux connu sous le nom de Boyka dans le Incontesté franchise, les rôles d’Adkins dans les goûts de Avengement, Triple menace, Homme accident, et le Le collecteur de dettes La série a cimenté son nom en tant que maître moderne des films d’action B-movie.

Adkins a également joué dans d’autres versions de tentpole telles que Docteur Strange, The Expendables 2, X-Men Origins: Wolverine, et Ip Man 4: La finale, et l’argent intelligent serait sur l’acteur dépeignant un membre de l’Union internationale des chasseurs de vampires. Bien sûr, lui et Snoop Dogg pourrait éventuellement jouer un chasseur ou un vampire.

Le script de la sortie Netflix a été écrit par Tyler Tice, avec des révisions écrites par Shay Hatten de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum la célébrité. le John Wick l’influence ne s’arrête pas là, avec Chad Stahelski à bord en tant que producteur aux côtés de Jason Spitz pour 87Eleven Entertainment; Shaun Redick (Sortez) et Yvette Yates Redick pour Impossible Dream Entertainment. Foxx est producteur exécutif avec Datari Turner et Peter Baxter.

Le réalisateur JJ Perry pour la première fois est surtout connu pour son travail en tant que directeur de deuxième unité et coordinateur de cascades pour des sorties d’action telles que Le destin des furieux, Injecté de sang et, encore une fois, le John Wick série, ce qui signifie que Quart de jour se noie pratiquement dans le pedigree du film d’action. Fait intéressant, le script de Quart de jour a été découvert lors d’un concours de scénario.

« Day Shift est une aventure palpitante avec de l’action, du danger et une comédie ancrée mélangée à une mythologie profonde, les ingrédients clés pour le meilleur moment absolu que vous puissiez avoir à regarder un film », a déclaré le producteur Shaun Redick à propos de son travail à l’époque. il a été annoncé pour la première fois. « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de produire ceci sur Netflix avec Jamie Foxx en vedette! »

Quart de jour devrait entrer en production ce mois-ci à Atlanta. Bien que le film n’ait pas encore de sortie, en fonction du calendrier de production, Quart de jour devrait être prêt à frapper Netflix dans le courant de 2022. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Day Shift, Netflix, Streaming