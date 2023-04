William Levy revient sur les écrans : comment et où voir la série Montecristo

Vix+

On vous dit tout sur le nouveau projet mettant en vedette William Levy.

©Getty ImagesWilliam Levy revient sur les écrans avec la série Montecristo

L’acteur cubain William Levy est prêt à reconquérir ses millions de fans avec une nouvelle série dans laquelle non seulement il joue, mais qu’il produit également. Monte Cristo et nous vous donnons tous les détails, tels que quand et où le voir et qui compose son casting.

+ Montecristo : Quand est-ce que ça sort et où le voir, est-ce sur Netflix ?

La série arrivera sur les plateformes de streaming ce 21 avril et vous pouvez la voir sur Movistar + si vous êtes en Espagne. Dans Amérique latine, les six épisodes de la série sont désormais disponibles via Vix+ et vous pouvez les trouver ici. Si vous vous demandez si la série est sur Netflix, nous vous disons non, la série est uniquement sur les plateformes mentionnées.

synopsis officiel de Monte Cristo: »Qui est Alejandro Montecristo ? Depuis sa récente arrivée, c’est la question que se posent les personnalités les plus sélectes de la capitale espagnole. Personne ne se doute que le succès et l’argent ne l’intéressent pas, la seule chose qui compte pour lui est de se venger de ses ennemis.« , dit le synopsis.

La série est une adaptation moderne du roman d’Alexandre Dumas, Le conte de Montecristoqui date de 1844. Bien que Levy en soit le producteur, il n’est pas étranger à ce rôle, puisqu’il a déjà une expérience dans ce domaine avec des films Le fantôme de ma copine (2018) et Dans les bras d’un meurtrier (2019).

+ Quelle est la distribution de Monte Cristo de William Levy ?

La série met en vedette Levy, mais est dirigée par Lidia Fraga et Jacobo Díaz, en plus, le casting comprend Roberto Enriquez, john herrera, Poivre Emeraude, Silvia Abascal, Porte Guiomar et franky martinez.

