Ces chatons n’existent pas: une intelligence artificielle les a créés

Les objectifs atteints par leintelligence artificielle elles marqueront le progrès de l’humanité pour les années et les décennies à venir, même si certaines applications de ces technologies peuvent paraître vaines. Le dernier exemple à cet égard est Ce chat n’existe pas, un site web basé sur des algorithmes d’apprentissage automatique qui a un seul but: offrir aux visiteurs une infinité de photo de chatons qui, cependant, ils n’ont pas aucune considération dans le monde réel.

Comment utilisez-vous Ce chat n’existe pas

Le portail est structuré de manière extrêmement simple du point de vue de la facilité d’utilisation, à tel point que il n’y a pas d’interface: il suffit de le visiter à cette adresse depuis n’importe quel navigateur pour obtenir la photo d’un chat en conséquence. En mettant à jour la page dont vous obtenez la photo un autre félin, etc; un numéro Infini de visites conduit à une infinité d’images différentes de chatons toujours différentes les unes des autres, pour une raison très simple: les générer est un logiciel, qui en faisant varier certains paramètres dans des combinaisons infinies peut donner vie à des millions de photos sans jamais s’arrêter .

Comment le système a été créé

This Cat Does Not Exist est le casting d’un autre site qui avait fait sensation il y a quelques années: This Person Does Not Exist, un portail qui fait toujours exactement la même chose aujourd’hui, mais avec des visages d’êtres humains. Pour les deux sites, le fonctionnement derrière l’interface graphique inexistante est le même: l’intelligence artificielle était au départ nourri de millions d’images dans lequel il était précédemment indiqué quelles étaient les caractéristiques principales; une fois ce modèle construit, deux algorithmes ont été se mettre en concurrence générer de nouvelles images et reconnaître les fausses images produites par le système adversaire, jusqu’à atteindre des résultats capables de passer pour photoréaliste.

Ce chat n’existe pas n’est pas le premier site à générer des images de chaton, mais c’est ce qu’il fait de la manière la plus précise. Malgré cela, les résultats sont toujours facilement reconnaissables par les vrais chats pour certains détails des images: les contours de certains éléments comme les yeux et les cheveux ne sont pas toujours très bien définis, les arrière-plans sont toujours flous et génériques et surtout le système pour le moment, il se concentre uniquement sur les visages. Pour des résultats qui incluent également le reste du corps, mais anatomiquement moins précis (et à certains égards plus dérangeants), vous pouvez visiter cet autre site basé sur les mêmes techniques.

