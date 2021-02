Skoda Fabia. On sait déjà presque tout sur la quatrième génération

Lancé en 1999 et avec 4,5 millions d’unités vendues, le Skoda Fabia revendique le titre de deuxième modèle le plus populaire de la marque tchèque (le premier est Octavia).

Maintenant que la quatrième génération se rapproche de plus en plus d’être révélée, Skoda a décidé de révéler quelques «photos d’espionnage» officielles de son utilité, tout en confirmant nombre de ses spécifications finales.

Si le camouflage ne vous permet pas de comprendre tous les détails de son apparence finale, son design promet d’être plus aérodynamiquement efficace. Skoda annonce un coefficient aérodynamique de 0,28, une très bonne valeur dans les modèles compacts à deux volumes.

Il a grandi dans (presque) tous les sens

Dans le domaine des dimensions, l’utilisation de la plate-forme MQB-A0, la même que les «cousines» SEAT Ibiza et Volkswagen Polo, se fait sentir dans les dimensions, la nouvelle Skoda Fabia poussant pratiquement dans toutes les directions (l’exception est la hauteur qui a diminué).

De cette façon, l’utilitaire tchèque mesurera 4107 mm de longueur (+110 mm par rapport à son prédécesseur), 1780 mm de largeur (+48 mm), 1460 mm de hauteur (-7 mm) et l’empattement est de 2564 mm (+94 mm).

Le coffre à bagages propose 380 litres, une valeur supérieure aux 330 litres de la génération actuelle et aux 355 litres de la SEAT Ibiza ou 351 litres de la Volkswagen Polo, et en ligne avec de nombreuses propositions du segment ci-dessus.

Il ne faut pas regarder de près pour se rendre compte que Fabia est plus grande. A lire : McLaren Senna GTR LM. Le (nouvel) hommage à la victoire au Mans en 1995

Moteurs à essence uniquement

Comme suspecté, les moteurs diesel ont dit au revoir à la gamme Skoda Fabia, cette nouvelle génération reposant uniquement sur les moteurs à essence.

À la base, on trouve un trois cylindres atmosphérique de 1,0 l de 65 ch ou 80 ch, tous deux de 95 Nm, toujours associés à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Les feux de jour à LED font partie des nouveautés.

Au-dessus vient le 1.0 TSI, également à trois cylindres, mais avec turbo, qui délivre 95 ch et 175 Nm ou 110 ch et 200 Nm. Dans le premier cas, il est associé à une boîte manuelle à cinq vitesses tandis que dans le second, il est associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou, en option, à la boîte de vitesses DSG (automatique à double embrayage) à sept rapports.

Enfin, en haut de gamme se trouve le 1.5 TSI, le seul tétracylindrique utilisé par Fabia. Avec 150 ch et 250 Nm, ce moteur est exclusivement associé à la boîte automatique DSG à sept rapports.

Que savons-nous d’autre?

En plus de ces données techniques, Skoda a confirmé que la nouvelle Fabia utilisera des feux de jour à LED (en option les phares avant et arrière peuvent utiliser cette technologie), elle disposera d’un tableau de bord numérique de 10,2 pouces et d’un écran central de 6,8 pouces (qui peut être 9.2 ”en option). Toujours dans l’habitacle de la Fabia sont confirmés les prises USB-C et les solutions «Simply Clever» caractéristiques de Skoda.

Dans le domaine de la sécurité et des aides à la conduite, les débuts des systèmes «Travel Assist», «Park Assist» et «Maneuver Assist» sont remarquables. Cela signifie que Skoda Fabia aura des systèmes comme le stationnement automatique, régulateur de vitesse prédictif, «Traffic Jam Assist» ou «Lane Assist».

Il ne reste plus qu’à attendre la révélation finale de la quatrième génération de la Skoda Fabia, sans camouflage, et que la marque tchèque dévoile sa date d’arrivée sur le marché et les prix respectifs.