L’état des lieux d’aujourd’hui – où et quand puis-je le regarder?

Sony en planifie un nouveau État des lieux pour février 2021 avec des informations chaudes sur le PlayStation 5. Ici, vous pouvez savoir quand il a lieu, où vous pouvez le regarder et ce qui est susceptible d’être montré exactement.

Regarder l’état des lieux: où est-ce possible?

L’état de jeu d’aujourd’hui sera diffusé sur les chaînes officielles de PlayStation. Vous pouvez décider si vous préférez regarder l’émission sur Twitch ou YouTube.

Vous pouvez également ouvrir la présentation directement 45secondes.fr Regardez. Nous avons inclus la vidéo ici pour vous:

Quand commence l’état des lieux?

L’état des lieux de 25 février 2021 commence en Allemagne 23 heures. Il se fait donc très tard selon les normes allemandes. Gardez à l’esprit, cependant, que vous n’avez pas nécessairement à les regarder en direct.

Vous pouvez également regarder la vidéo après la diffusion en direct sur la chaîne YouTube PlayStation ou lire le résumé notre ticker en direct, qui restera en ligne pour vous sur 45secondes.fr après l’émission. N’hésitez pas à suivre nos canaux de médias sociaux à cet égard Instagram, Facebook et Twitterpour ne rien rater.

Qu’est-ce qui sera montré pendant l’état d’avancement?

Ce qui sera exactement montré pendant l’état des lieux d’aujourd’hui est vrai encore largement ouvertmais il y a quelques indices. Sony pense qu’il y a:

«Actualités et informations sur dix jeux à venir sur PS4 et PS5 – y compris de nouvelles annonces et des informations sur certains des titres tiers et indépendants.«

Il y a des spéculations à ce sujet et même une fuite a fait surface qui est censée répertorier le programme supposé. Nous résumons les rumeurs ici pour vous et donnons votre propre classement de ce que nous en pensons et de ce que nous voulons pour la présentation:

PS Plus pour mars 2021 – probablement taillé dans la pierre, car le Aucune annonce hier et donc dévié du plan d’annonce habituel

– probablement taillé dans la pierre, car le et donc dévié du plan d’annonce habituel GTA V pour PS5 , annonce – probablement

, – probablement Godfall DLC – probablement

– probablement Actualités sur Oddworld Soulstorm – imaginable

– imaginable Nouvelles sur Returnal – imaginable, d’autant qu’un nouveau trailer de gameplay est sorti récemment

– imaginable, d’autant qu’un nouveau trailer de gameplay est sorti récemment Actualités Ratchet & Clank: Rift Apart – probablement

– probablement Hadès pour PS5 : De même, selon l’annonce officielle de la Nintendo Switch

: De même, selon l’annonce officielle de la Nintendo Switch Date de sortie pour Horizon Forbidden West – souhaitable et probable s’il sort en 2021

– souhaitable et probable s’il sort en 2021 Konami révèle le secret Projets Silent Hill – souhaitable mais peu probable (plus probable en été)

– souhaitable mais peu probable (plus probable en été) Actualités de God of War – assez improbable comme il est probablement pas avant 2022 apparaît