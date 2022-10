House of the Dragon : Le guide du dragon pour la préquelle de GOT

Ils étaient très attendus et sans aucun doute ils sont créatures les plus impressionnantes de House of the Dragon. L’une des plus anciennes créatures mythiques, les dragons sont un véritable symbole de puissance et de force, et jouent un rôle bien plus important dans House of the Dragon que dans la série mère. jeu des trônes.

Le dragon l’orne aussi Armoiries des Targaryenconnus pendant des siècles sous le nom de « Dragon Lords », qui ont adopté le facteur de puissance de puissantes créatures cracheuses de feu profiter contre leurs ennemis. Raison suffisante pour présenter les pangolins les plus importants de la série.

Balerion – La terreur noire

Balerion, qui est déjà mort au début de la série, fait le début. étant Le crâne est dans le donjon rouge exposé et montre clairement à quel point le « Black Horror » a dû être puissant. Balérion était le dernière créature survivante de Valyria.

Il portait autrefois Aegon le Conquérant sur son dos après avoir assumé la direction des Sept Royaumes. Avant le dragon enfin mort de vieillesseil était de Viserys Ier Targaryen monté.

Crâne de Balerion dans le donjon rouge © HBO

Vhagar – Reine de tous les dragons

Avec la mort de Balerion, Vhagar intervient en tant que prochain plus grand dragon sur les traces de la « Terreur Noire ». Elle porte le nom d’un ancien dieu valyrien et, malgré son âge avancé (plus de 170 ans), est considérée comme dragon le plus puissant de tout Westeros.

Vhagar est devenu lors de la conquête de Westeros monté par la reine Visenya Targaryen et revendiqué plus tard par Laena Valeryon. Après la mort de Laena aussi, ça a réussi Aemond Targaryenpour monter Vhagar et est maintenant son cavalier.

Vhagar © HBO

Caraxes – Le ver de vase

Caraxes est aussi appelé « ver de sang » et reflète cela êtres impétueux son cavalier Démon Targaryen contraire. Le dragon rouge sang lui tombe dessus physique particulièrement étroit sur. Avant que Daemon ne puisse se lier à Caraxes, Aemon Targaryen a mené ses batailles sur le dragon.

Démon et son dragon, Caraxes, dans House of the Dragon© HBO

Meleys – La Reine Rouge

Meleys est couverte d’écailles écarlates, c’est pourquoi on l’appelle aussi la « reine rouge ». La dame dragon vient de Princesse Rhaenys Targaryen monté et était considéré comme le plus rapide de son espèce. un des dragons les plus anciens et donc pas aussi rapide dans « House of the Dragon ».

« La Maison du Dragon » S1/E9 : Rhaenys sur Meleys © HBO

Syrax

Syrax (du nom d’une déesse valyrienne) tire son nom de Rhaenyra Targaryenqu’elle monte dans « House of the Dragon ». C’est un jeune dragon aux écailles jaunes et moins répulsif que leurs congénères.

Rhaenyra et Syrax © HBO

Plus de dragons et leurs cavaliers

Arrax : Lucerys Targaryen

Dreamfyre : Helaena Targaryen

Danseuse lunaire : Baela Targaryen

Fumée de mer : Laenor Velaryon

Feu solaire : Aegon Targaryen

Vermax : Jacaerys Velaryon

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Cela devrait vous préparer pour la finale de la saison à venir. L’épisode 10 de « La Maison du Dragon » sortira le 24 octobre 2022 sur Sky et WOW.