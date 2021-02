Le TikTok de la chanteuse néo-mélodique Ornella Zocco a été obscurci: pour la police il a provoqué le suicide

Le profil TIC Tac du chanteur néo-mélodique de 48 ans Ornella Zocco a été obscurcie par les responsables de l’application après une ordonnance de saisie préventive ordonnée par le juge d’instruction de Florence. C’est le dernier chapitre d’une histoire qui a fini sous les projecteurs il y a un mois lorsque la chanteuse de Syracuse a été dénoncée pour incitation au suicide par la police postale en raison d’une vidéo hébergée sur son profil TikTok dans laquelle il a enveloppé son visage avec du ruban adhésif, couvrant également sa bouche. Au cours de ces heures, les autorités se sont tournées vers les responsables de la plateforme, qui ont répondu en supprimant tous les contenus de la chaîne féminine, suivis jusqu’à présent par plus de 700 000 followers dont de nombreux jeunes et très jeunes.

La vidéo en question avait fait sensation il y a un mois, quelques jours après l’histoire tragique de la petite Antonella Sicomero. La petite fille de Palerme avait été retrouvée morte pour ce que l’on pensait être un défi né sur TikTok; les investigations ont par la suite constaté que la plateforme ne jouait pas de rôle dans les faits, mais l’attention portée sur le portail a révélé des phénomènes à surveiller en tout état de cause. La chanteuse et influenceuse syracusaine, par exemple, n’a pas ouvertement et explicitement invité ses followers à se faire du mal, mais elle s’est néanmoins soumise à plus d’une occasion à défis dangereux que s’il est imité peut causer des dommages même permanents aux spectateurs.

Sur le profil TikTok de la femme, désormais obscurci, les enquêteurs ont retracé des activités telles que l’inhalation de crème, la fermeture des paupières avec des pinces ou la prétention de casser un bras avec des pots. Pour Zocco – déjà suivi par des milliers de personnes pour sa carrière dans le monde de la musique néomélodique – le caractère excessif des clips représentait probablement un simple signifie obtenir plus de vues par son public; pour les jeunes et les très jeunes à l’écoute de sa chaîne, cependant, les vidéos pourraient être de inspiration pour les imitations prises par eux. C’est la raison principale qui a conduit les autorités à poursuivre la femme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂