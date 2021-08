À quelle heure débute la deuxième saison de Valeria sur Netflix ?

Valérie est l’une des premières à venir du service de streaming Netflix et l’un des plus attendus du mois d’août par les utilisateurs de la plateforme. C’est un autre pari pour une production espagnole, suite aux succès que d’autres contenus de cette nation ont déjà eu. Les nouveaux épisodes se rapprochent de plus en plus et ici on vous dit tout.

« Valeria est une écrivaine en crise, à la fois en ce qui concerne ses romans et son mari. Heureusement, les trois meilleurs amis de Valeria – Carmen, Lola et Nerea – la soutiennent dans ses aventures alors qu’ils vivent leurs propres aventures. Et c’est que les quatre d’entre eux sont plongés dans un tourbillon d’émotions : amour, amitié, jalousie, infidélité, doutes, chagrin, secrets, travail, soucis, joie et rêves d’avenir « dit son résumé.

Le programme est une adaptation de la saga littéraire créée par Élisabet Benavent, qui a sorti son premier livre intitulé « Dans la peau de Valeria » En 2013 en ligne et en raison du succès obtenu, il a atteint les librairies en Espagne. Une fois ajouté aux rayons, il est devenu un best-seller et l’œuvre compte plus d’un million d’exemplaires vendus.

Maria López Castaño C’est qui est à l’origine du projet qui a déjà séduit le public. Pour ce deuxième volet, le casting complet reviendra : Diane Gomez (Valéria), Silma López (Lola), Paula Malia (Carmen), Teresa Riott (Nérée), Maxi Iglesias (Victor), Juanlu González (Borja) e Ibrahim Al Shami (Adrien).







+ À quelle heure débute la saison 2 de Valeria ?

La deuxième tranche des chapitres de Valérie sera disponible sur 13 août Sur la plateforme Netflix. Si vous êtes un fan et que vous souhaitez les voir dès le premier instant afin de ne pas vous heurter à un spoiler majeur, vous devez vous lever tôt si vous êtes en Amérique latine. Consultez le calendrier dans votre pays!

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Chili, Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Brésil et Uruguay : 04h00