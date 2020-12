Le champion de ski se déclare publiquement gay

Le skieur champion Hig Roberts s’est déclaré gay publiquement. (Instagram)

Le champion de ski Hig Roberts s’est révélé gay, révélant que cacher son identité avait nui à ses performances aux plus hauts niveaux du ski alpin.

En sortant, Roberts est devenu le premier skieur alpin masculin de haut calibre aux États-Unis à être gay.

Mais ce fut un long voyage vers l’acceptation de soi pour Roberts. Il a commencé à se rendre compte qu’il était peut-être gay alors qu’il n’avait que 12 ans, mais il a profondément enfoui ces sentiments parce qu’il ne pouvait pas concilier l’idée d’être gay avec le fait d’être un skieur professionnel.

Le joueur de 29 ans a récemment pris sa retraite du ski alpin professionnel et a déménagé en Norvège pour poursuivre une carrière dans la finance, mais il voulait se montrer publiquement pour aider les jeunes athlètes à se demander s’il y avait une place pour eux aux plus hauts échelons du ski.

«Ne pas pouvoir être qui je suis et ne pas pouvoir être ouvertement gay en tant qu’athlète professionnel entravait vraiment ma performance», a déclaré Roberts Le New York Times.

«Je me suis juste réveillé un matin et j’ai dit:« Assez, c’est assez »», a-t-il ajouté.

«J’aime ce sport plus que tout – j’ai tellement de chance et de privilège de le faire – mais je ne peux pas continuer un autre jour sans essayer d’atteindre la personne que je suis censée être. Je pense que pour chacun d’entre nous, l’un de ces principaux objectifs doit être le bonheur et l’authenticité. »

Le champion de ski, qui a remporté deux titres nationaux tout au long de sa carrière, a déclaré avoir eu du mal à sortir dans l’environnement hyper-masculin du sport d’élite.

Hig Roberts a déclaré que la femme était presque encouragée sur le circuit de ski de la Coupe du monde, dans lequel il a participé entre 2015 et 2019 – et que la culture lui a rendu encore plus difficile de sortir.

Au lieu de cela, il passait une grande partie de son temps sur le circuit de ski seul dans des chambres d’hôtel.

«Il y a cette idée qu’en tant que skieur professionnel en Europe, vous attirez l’attention des femmes et vous êtes presque un peu plus grand que nature», a-t-il déclaré.

En 2017, Roberts a remporté son premier titre national – mais ce n’était pas le moment heureux que cela aurait dû être. Son frère Murphy était décédé l’année précédente après avoir eu une crise de diabète lors d’une randonnée, et le poids de cacher sa sexualité commençait à éroder la santé mentale de Roberts.

Il a commencé à se demander s’il appartenait au ski professionnel en tant qu’homosexuel. En 2019, il a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière professionnelle.

Roberts a ajouté: «Je suis gay. Cela fait partie de moi et j’en suis fier, et je suis prêt à être heureux.