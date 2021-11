Hammer Films commencera par la restauration de ses films

Outre l’existence de la gamme de films « Universal Monsters », les fans de films d’horreur classiques trouvent une autre icône importante qui a fourni un grand nombre de films du Royaume-Uni sur le label de « Hammer Films », une société de production des États-Unis. Kingdom. Coupe indépendante qui a influencé des centaines de cinéastes du monde entier pendant des décennies.

Comptant sur des films comme « The Quatermass Experiment », « Twins of Evil » ou leurs propres versions de Frankenstein, Dracula ou La Momie, cette maison de production emblématique s’apprête à effectuer un retour spectaculaire qui fera le bonheur de ses fans, en en plus d’attirer l’attention de nouveaux téléspectateurs.

Un nouveau rapport Variety note que le label Hammer Films a formé une alliance avec Network Distributing, une société basée au Royaume-Uni, qui est en charge de la restauration des archives et de la préservation du multimédia qui existe depuis des décennies, formant un nouveau label sous le nom de « Hammer Studios Ltd ».

Avec ce nouvel accord, le catalogue des films réalisés par Hammer Film Productions des années 1930 aux années 1970 sera entièrement reconstitué, en plus de présenter une initiative pour démarrer la production de nouveaux films appartenant à ses propriétés intellectuelles déjà existantes, en plus de en créer de nouvelles franchises cinématographiques.

Tim Beddows, directeur de la distribution des réseaux, a partagé une déclaration exprimant son enthousiasme face à cet accord. « Cette nouvelle société pourra, pour la première fois, professionnaliser la restauration et la création d’éléments indispensables à la diffusion de la bibliothèque Hammer sur tous les supports.

Contrairement au label « Universal Monsters », Hammer Films se caractérisait par une vision plus crue des mêmes archétypes, monstres et histoires présentés par la société hollywoodienne. Cependant, ils ont été des pionniers dans la mise en œuvre de la violence à l’écran de manière plus viscérale, en plus de ne pas présenter de honte face aux images de nudité ou à caractère sexuel, en plus de la présence constante de Christopher Lee et Peter Cushing dans leurs fabrications.