SIM 1 non configurée: pourquoi votre téléphone mobile Samsung n’a pas de réseau

Votre smartphone Samsung affiche soudainement « SIM 1 non configurée » dans les notifications? Cela signifie généralement que vous ne pouvez pas utiliser la téléphonie ni l’Internet mobile pour le moment. Ici, vous pouvez découvrir ce que signifie l’erreur et quelle pourrait en être la cause.

Incidemment, le message d’avertissement peut apparaître sur tous les smartphones Samsung. Peu importe que vous possédiez un ancien Galaxy S10, que vous utilisiez le Galaxy A51 ou un Galaxy S20 / Note 20.

SIM 1 non configuré: peut-être pas de votre faute

Si vous avez un contrat de téléphonie mobile qui fonctionne réellement et que vous êtes soudainement confronté à ce message d’erreur, ne paniquez pas. Souvent, ce n’est pas un défaut de votre part. Il est très possible que votre fournisseur de services cellulaires soit actuellement aux prises avec une panne. En cas de perturbations massives, ce message peut alors apparaître sur votre smartphone.

Donc, vous devriez d’abord visiter le site Web de détection descendante. S’il y a une panne majeure chez votre fournisseur, vous l’obtiendrez ici. En règle générale, les rapports de nombreux utilisateurs qui ont le même problème que vous s’accumulent ensuite. Dans l’étape suivante, vous pouvez également consulter les forums officiels et le compte Twitter de votre fournisseur. Des perturbations majeures sont susceptibles d’être signalées ici.

Dans ce cas, il ne reste plus qu’une chose à faire: attendre. Dès que votre fournisseur a résolu le problème, vous pouvez à nouveau utiliser le réseau. Si le fournisseur signale que les problèmes ont été résolus, vous devrez peut-être redémarrer votre smartphone ou éteindre puis rallumer les données mobiles afin que le message «SIM 1 non configurée» disparaisse à nouveau.

Si nos instructions ne vous aident pas non plus, vous devez retirer la carte SIM de la fente pour carte SIM et la réinsérer. Mais vous devez éteindre le téléphone Samsung pour cela (© 2020 COURBE)

Vérifiez le redémarrage et les paramètres SIM

Comme déjà décrit à la fin de la partie supérieure, un redémarrage est souvent conseillé si vous n’avez soudain plus de connexion via le réseau cellulaire. Cela devrait être votre premier point de départ, surtout s’il n’y a pas de perturbations dans votre région.

Sinon, vous devez vérifier sur votre smartphone s’il utilise le bon réseau. Dans les paramètres sous «Connexions», vous pouvez sélectionner le «Mode réseau» sous «Réseaux mobiles». Cela devrait être « 4G / 3G / 2G (se connecter automatiquement) » pour vous. Si vous possédez un téléphone mobile 5G avec un contrat 5G, cette norme devrait également apparaître sous les paramètres mentionnés ci-dessus.

Votre carte SIM est-elle activée?

Cependant, l’erreur « SIM 1 non configurée » peut également se produire si vous venez de recevoir votre carte et qu’elle n’est pas encore activée. Habituellement, l’activation se produit automatiquement. Si ce n’est pas le cas avec vous, vous devez contacter votre opérateur mobile.

