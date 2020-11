Configurer la Xbox Series X / S: démarrer avec votre nouvelle console

Vous possédez une nouvelle Xbox Series X ou Xbox Series S et vous souhaitez commencer immédiatement? Ne vous inquiétez pas, la configuration n’est pas difficile, la console vous en expliquera beaucoup elle-même. Nous aidons avec tout le reste.

Les toutes premières étapes avec la Xbox Series X / S sont explicites: déballez la console, connectez-la à l’alimentation et connectez-la à votre téléviseur ou moniteur à l’aide du câble HDMI fourni. Mettez également les piles fournies dans le contrôleur et connectez un câble réseau si vous souhaitez connecter la Xbox à Internet via un réseau local. Allumez ensuite la console en appuyant sur le bouton du logo Xbox.

Remarque Assurez-vous de connecter la Xbox au bon port HDMI – certains téléviseurs n’offrent que des ports individuels compatibles HDR ou HDMI 2.1. En cas de doute, lisez les instructions de votre appareil. Vous pouvez également configurer la console sur n’importe quel port HDMI, puis la déplacer ultérieurement.

Vous pouvez configurer la Xbox Series X / S de deux manières: manuellement ou avec l’application. Nous allons vous montrer comment le configurer directement sur la console, mais c’est encore plus facile avec l’application car vous effectuez tous les réglages sur votre smartphone. Pour configurer via l’application, suivez le guide de démarrage rapide fourni avec la console.

Démarrer la configuration: associez le contrôleur

Associez d’abord le contrôleur à la console allumée: Appuyez sur le bouton Xbox sur le contrôleur – il devrait maintenant s’allumer et clignoter. Appuyez sur le petit bouton rond noir à l’avant de la Xbox, puis appuyez sur le bouton rond noir sur le dessus de la manette. Les deux boutons Xbox de la console et de la manette vont maintenant clignoter rapidement, puis s’allumer en continu – la manette de jeu est prête à être utilisée.

Le nouveau contrôleur Xbox dispose d’un bouton supplémentaire pour prendre des captures d’écran. A lire : Guide du défi BitLife Genghis Khan

Définir la langue et connecter la Xbox Series X / S au réseau

Appuyez sur le bouton de menu droit du contrôleur pour ignorer la configuration via l’application pour le moment.

Définissez la langue de la console souhaitée dans l’écran suivant.

Connectez la console à Internet via WiFi en sélectionnant votre réseau et en entrant le mot de passe sur le clavier à l’écran.

Définissez le pays dans lequel vous vivez.

Ceci est généralement suivi d’une mise à jour. Attendez qu’il soit installé. La console redémarre plusieurs fois pendant ce temps. Ceci est suivi d’une mise à jour pour le contrôleur – suivez simplement les instructions à l’écran.

Connectez-vous avec un compte Xbox

Vient maintenant une étape importante: connectez-vous avec un compte Microsoft. Si vous avez déjà possédé une Xbox ou si vous jouez sur PC en utilisant Game Pass, vous devez entrer le même compte que vous utilisez là-bas. Sinon, vous pouvez créer un nouveau compte directement et l’utiliser pour vous connecter. Si vous le souhaitez, vous pouvez également effectuer cette étape sur votre smartphone ou votre PC en appelant le site Web affiché et en saisissant le code qui y est également affiché.

Une fois connecté, vous définissez les données d’utilisation que la Xbox doit envoyer à Microsoft et acceptez la politique de confidentialité. Si vous avez déjà été un utilisateur Xbox, vous pouvez désormais transférer les paramètres de votre ancienne console vers la nouvelle. Acceptez ou refusez – vous pouvez toujours tout changer plus tard.

La finale: faire les réglages du système

La dernière section de la configuration implique la connexion à la console et à divers paramètres système.

Définissez si vous souhaitez être connecté automatiquement avec votre compte et si vous souhaitez ressaisir votre mot de passe pour certaines actions (par exemple, les achats dans la boutique).

Définissez si vous souhaitez associer votre manette à votre compte. Cela vous connectera automatiquement lorsque vous allumerez le contrôleur et la console.

Réglez votre fuseau horaire pour l’horloge système.

Définissez si la console doit fonctionner en mode veille ou non. En mode économie d’énergie, il s’éteint complètement lorsqu’il est éteint et n’installe aucune mise à jour lorsqu’il est éteint.

Décidez si vos jeux doivent recevoir des mises à jour automatiquement. Nous vous recommandons d’activer cette option.

En fonction de l’écran que vous utilisez, il y a alors une étape de réglage pour les fonctionnalités du téléviseur. Vous pouvez spécifier ici si vous souhaitez jouer en résolution 4K. La même chose s’applique ici: vous pouvez modifier tous les paramètres ultérieurement à tout moment.

Installer des jeux …

Désormais, la Xbox Series X / S vous permet enfin d’accéder au tableau de bord – et à vos jeux. Si vous vous êtes connecté avec un compte sur lequel vous possédez déjà des jeux Xbox One, vous pouvez les installer directement via le menu « Mes jeux et applications> Toute la bibliothèque> Tous les jeux détenus ». Vos scores seront également synchronisés via votre compte.

Tout y est: vous trouverez ici votre collection de jeux après inscription.

Si vous disposez d’un abonnement valide au Xbox Game Pass sur votre compte Microsoft, vous pouvez télécharger et installer les jeux de l’abonnement via le menu correspondant. Insérez un disque et installez et démarrez un jeu à partir de là sur la Xbox Series X, bien sûr.

… et transféré depuis un disque dur externe

Un disque dur externe vous permet de transférer des jeux de votre Xbox One vers la Xbox Series X / S sans avoir à les télécharger à nouveau. Pour ce faire, chargez-les sur le disque dur de l’ancienne console. Connectez ensuite le disque à la Xbox Series X / S et attendez qu’il soit reconnu. Les jeux qu’il contient apparaissent désormais dans le menu « Mes jeux et applications ».

Vous pouvez démarrer les jeux Xbox One directement à partir du disque dur. Si vous souhaitez qu’ils bénéficient du SSD rapide de la console, vous devez d’abord le copier dans le stockage interne. Pour ce faire, déplacez le curseur sur un jeu, appuyez sur le bouton de menu de droite, sélectionnez «Gérer le jeu et les modules complémentaires», puis appuyez sur le bouton A pour sélectionner le jeu. Utilisez ensuite les menus déroulants ci-dessus pour définir la mémoire à partir de laquelle vous souhaitez déplacer ou copier le jeu.

Vous pouvez utiliser le menu contextuel pour déplacer des jeux vers des disques durs externes ou un stockage interne. A lire : Le Japon va rejeter plus d'un million de tonnes d'eau traitée dans la mer depuis la centrale nucléaire de Fukushima

Ajuster et calibrer la Xbox Series X / S pour la télévision

Selon ce que vous utilisez pour un téléviseur avec la Xbox Series X / S, il peut être judicieux de modifier les options d’affichage de la console. Pour ce faire, passez au menu «Paramètres»: Appuyez sur le bouton Xbox pour ouvrir le menu dit Guide, utilisez les boutons d’épaule supérieurs de la manette pour naviguer à l’extrême droite de votre photo de profil, puis sélectionnez «Paramètres» dans le menu.

Le moyen le plus rapide d’accéder aux paramètres est via le menu guide (appuyez sur le bouton Xbox allumé).

Vous pouvez maintenant effectuer divers réglages sous « Général> Option TV et affichage ».

Consultez la section «Détails du téléviseur 4K» pour voir quelle console est compatible avec votre téléviseur.

Définissez si vous souhaitez jouer en résolution 4K (disponible uniquement sur les écrans 4K). Si vous utilisez un moniteur 1440p, vous pouvez également définir la résolution 1440p ici.

Définissez la fréquence d’images à laquelle vous souhaitez lire (disponible uniquement si votre écran prend en charge des fréquences d’images supérieures à 60 Hertz.

Sélectionnez « Calibrer TV » pour régler le rapport hauteur / largeur, l’espace couleur, la netteté de l’image et la luminosité sur l’écran.

Réglez le HDR pour votre téléviseur (disponible uniquement sur les appareils compatibles HDR).

Vous trouverez les paramètres avancés sous « Modes vidéo » et « Qualité vidéo et surbalayage ».

Autre: modifier les paramètres, personnaliser le guide, personnaliser le tableau de bord

Vous pouvez personnaliser le tableau de bord de votre Xbox Series X / S comme vous le souhaitez. Sous « Général> Personnalisation », vous pouvez modifier la couleur du système, personnaliser votre profil et configurer des images d’arrière-plan. Sous «Personnaliser le guide», vous pouvez modifier l’ordre des symboles dans le menu Guide.

Le tableau de bord avec ses nombreuses tuiles est-il trop déroutant pour vous? Cela peut également être modifié: sur le tableau de bord, appuyez sur le bouton de menu gauche du contrôleur. Dans le menu qui est maintenant appelé, vous pouvez déplacer les tuiles, les masquer ou en ajouter de nouvelles.