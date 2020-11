5 meilleurs ensembles de jeux Roblox (2020)

On pense souvent à Roblox en termes de jeu vidéo à succès sur PC et mobile, mais la marque s’est également étendue aux jouets. Ces jouets, disponibles sous forme de figurines d’action et d’ensembles de jeu entiers, sont largement inspirés des expériences et des personnages adorables créés à partir du jeu vidéo. Ce qui est si amusant avec les jouets Roblox, c’est qu’ils peuvent être mélangés et assortis tout comme LEGOS. Mieux encore, chaque jouet et ensemble de jeu comprend un objet virtuel qui peut être échangé en ligne et joué dans le jeu vidéo.

Que vous souhaitiez acheter un jouet Roblox pour vous-même, pour votre joueur Roblox préféré ou dans le cadre d’une collection croissante, voici les meilleurs ensembles de jeu Roblox disponibles à acheter en 2020. À la fin de cet article, vous trouverez un ensemble de jeu particulièrement populaire. qui ne sera disponible qu’en 2021.

Meilleurs ensembles de jeux Roblox à acheter en 2020

Roblox Action Collection – Ensemble de jeu Meme Pack

Les meilleurs mèmes Roblox ont été recréés sous forme de jouets et compilés dans un pack hilarant. Du swolemate Meganoob de thunder1222, du personnage emblématique du lycée Robloxian Despacito l’araignée, ou du clown de la frontière fantastique de Spectrabox, cet ensemble de jeu concerne les mèmes dont vous plaisantez sur Internet. Le Velociraptor de Nitenity Studios de The Labyrinth est même inclus.

Comme tous les jouets Roblox, les personnages mèmes de l’ensemble de jeu Meme Pack peuvent être mélangés et assortis dans une concoction encore plus farfelue de vos propres créations de mèmes. De nombreux accessoires sont inclus pour rendre votre expérience de jeu encore plus unique.

Roblox Celebrity Collection – Ensemble de jeu Dance Your Blox Off

Nous espérons que vous avez vos chaussures de danse pour celui-ci – le Roblox Dance Your Blox Off Coffret de jeu appelle tous les mélomanes à la piste de danse. Inspiré du jeu de Mimi_Dev, lauréat du prix Bloxy, cet ensemble de jeu vous permet de jouer votre propre chorégraphie de danse sur la toile de fond glamour incluse. Il est livré avec un tas d’accessoires et de costumes pour habiller vos figurines Roblox pour une performance musicale parfaite.

Ce qui est encore plus impressionnant à propos de cet ensemble de jeu, c’est qu’il s’allume! Cette fonctionnalité rendra vos concerts encore plus immersifs. N’oubliez pas d’utiliser votre code virtuel pour recevoir un objet dans le jeu vidéo Dance Your Blox Off.

Roblox Action Collection – Jailbreak: Coffret de jeu Deluxe Museum Heist

Maintenant, vous pouvez reconstituer ces braquages ​​déchirants pour de vrai avec cet ensemble de jeu de braquage à enjeux élevés. le Jailbreak: Coffret de jeu de luxe Museum Heist est livré avec tout le décor du musée avec un hélicoptère – le véhicule parfait pour les braquages ​​les plus calculés. Cet ensemble comprend 6 personnages que vous reconnaîtrez dans le jeu: le criminel sournois, le criminel voleur, le patron du SWAT, le flic effrayé, le collectionneur unkempt et le collectionneur Kempt. À l’achat de cet ensemble de jeu, vous obtiendrez le squelette T-Rex à partir du code d’objet virtuel exclusif. Allez simplement en ligne et utilisez-le à votre convenance et il apparaîtra dans votre inventaire.

De nombreux accessoires de braquage utiles sont également inclus dans l’ensemble de jeu, comme TNT, un pied de biche, des menottes, des boucliers anti-émeute, etc. L’ensemble de jeu Jailbreak: Museum Heist Deluxe est parfait pour les groupes d’amis, les flics et les voleurs.

Mais si vous cherchez à aller plus loin, cet ensemble de jeu se marie également parfaitement avec le Roblox Action Collection – Jailbreak: Coffret de jeu Great Escape. L’ensemble de jeu Jailbreak vous permet de reconstituer des scènes d’évasion impressionnantes au cas où les braquages ​​ne se déroulent pas comme initialement prévu. Vous obtenez plus de toiles de fond, comme des clôtures de prison, une rampe et 4 autres personnages.

Malheureusement, le Jailbreak: Great Escape Playset semble être en rupture de stock. Gardez un œil sur vos détaillants préférés au cas où il reviendrait avant les vacances!

Roblox Action Collection – Coffret de jeu Heroes of Robloxia

Message à tous les super-héros: le crime passe par le toit et les rues dont vous avez besoin plus que jamais! Avec le Coffret de jeu Heroes of Robloxia, incarnez vos héros préférés pour vaincre le méchant Darkmatter en lançant une arme secrète toute puissante. Ses sbires maléfiques Cicada, Dynamo et Atomic Waste sont également inclus pour causer plus de problèmes. Choisissez également entre Tessla, Captain Roblox, Overdrive et Kinetic!

Cet ensemble de jeu est parfait pour les combattants du crime qui aiment jouer au jeu vidéo Heroes of Robloxia d’InsanelyLuke. Parce que tous ces jouets peuvent être mélangés et assortis, l’ensemble de jeu Heroes of Robloxia se marierait parfaitement avec l’un des ensembles de jeu Action Collection énumérés ci-dessus, comme l’ensemble de jeu Museum Heist. Votre imagination est sans limite en ce qui concerne les jouets Roblox.

Roblox Celebrity Collection – Adopt Me: Pet Store Deluxe Playset

L’une des expériences Roblox les plus populaires est également disponible sous forme de coffret de jeu. Prenez le comptoir avec le Roblox Adopt Me: Coffret de jeu Deluxe Pet Store. Cet ensemble de jeu est idéal pour les amoureux des animaux, car l’animalerie est également livrée avec de nombreuses créatures rampantes, volantes et sautillantes. Il comprend trois personnages emblématiques Adopt Me: Anna, Doug et Holly. Les figurines sont livrées avec de nombreux accessoires pour décorer et changer l’expérience de jeu à chaque fois.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeu Adopt Me: Pet Store Deluxe semble malheureusement être en rupture de stock chez la plupart des grands détaillants. Cependant, en raison de l’approche rapide des vacances, il y a une chance que plus de stock arrive, alors soyez à l’affût et inscrivez-vous aux alertes de stock si vous cherchez activement à acheter un ensemble de jeu.

Bonus: bientôt disponible …

Ensemble de construction Roblox Piggy Deluxe

Les festivités d’Halloween sont peut-être terminées, mais un cochon maléfique se cache au coin de la rue. En janvier, amplifiez les frayeurs tôt avec le Ensemble de construction Roblox Piggy Deluxe. Cet ensemble comprend la toile de fond du carnaval que les joueurs reconnaîtront à partir du chapitre 8 de PIGGY, ainsi que 3 figurines supplémentaires. Il y a aussi des chariots inclus pour que vos jouets Roblox se cachent derrière pendant que Piggy se cache autour du carnaval.

L’ensemble de construction Piggy Deluxe taquine également que son code d’échange exclusif dans le jeu sera utilisé pour débloquer des objets, tels que des badges, des jetons Piggy et des skins. Le jeu vidéo Roblox Piggy ne semble que gagner en popularité, vous devriez donc faire marquer cet ensemble de jeu à l’avance pour la sortie du 10 janvier!

Possédez-vous l’un de ces ensembles de jeu? Lequel est votre favori? Faites-nous savoir dans les commentaires lequel! Après la sortie du Piggy Deluxe Building Set en janvier, quels ensembles de jeu de vos jeux Roblox préférés espérez-vous voir en 2021?