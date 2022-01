Tessa Thompson taquine Thor: détails de l’intrigue de l’amour et du tonnerre

Tessa Thompson a taquiné l’exploration de la sexualité de Valkyrie dans Thor: Love and Thunder plus que dans n’importe quel film précédent.

Tessa Thompson fera sa troisième apparition au MCU en tant que Valkyrie dans Thor : Amour et tonnerre, et bien qu’elle n’ait pas été en mesure de dévoiler des points spécifiques de l’intrigue de la quatrième sortie de God of Thunder de Chris Hemsworth, l’actrice a expliqué comment cette fois-ci, elle a pu explorer la sexualité de Valkyrie d’une manière qu’elle pouvait ‘ t auparavant. Alors que le statut queer du personnage est quelque chose qui a été indirectement noté, dans le nouveau film, il y aura un affichage plus direct du statut de Valkyrie, et c’est quelque chose que Thompson a été plus qu’heureux d’approfondir.

S’adressant à The Wrap, Thompson a expliqué: «C’est totalement excitant. On parle tellement de représentation et évidemment, en ce qui concerne la communauté LGBTQIA, il y a encore tellement de travail à faire. Mais si vous regardez les bandes dessinées dans le canon, il y a tellement de personnages étranges ! C’est dur parce que Taika [Waititi] et j’aurais même aimé aller plus loin, mais dans le cadre des films, on ne peut pas faire grand chose. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de temps investi dans les histoires d’amour dans les films Marvel en général. Je pense que ce sera un peu différent sur le nouveau « Thor », ce qui est excitant. Et jouer un personnage qui, historiquement, n’est pas écrit pour quelqu’un qui me ressemble, tout cela était excitant.

Alors que la phase quatre a fait de grands pas en matière de représentation, il y a toujours une ligne fine entre faire du MCU un lieu inclusif et forcer les histoires dans une direction qui sent l’artifice sans aucune pensée pour les appels de réveil qu’il va faire. remuer. Avec Thompson notant à quel point le contexte des films ne laisse que peu de place au développement romantique, c’est un signe que Waititi et son équipe ont apparemment trouvé le bon équilibre dans Thor : Amour et tonnerre, développant le personnage de Valkyrie là où il s’inscrit dans l’histoire globale.







Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passera dans le prochain film Thor et où il laissera l’un des Avengers originaux dans le processus. La dernière fois que nous avons vu Thor, il avait donné à Valkyrie le poste de dirigeant de New Asgard et avait pris son envol avec les Gardiens de la Galaxie. Waititi a déjà confirmé que nous reverrons « Fat Thor » dans le film, ainsi que la version plus tonique que nous avions toujours l’habitude de voir. Il est probable que Thor sera aidé à se remettre en forme par ses nouveaux amis dans ce qui promet d’être le plus grand film de Thor à ce jour.

Thor : Ragnarok a changé la direction du personnage de Chris Hemsworth après la réception moins que tonitruante de Thor: Le Monde des Ténèbres. En amenant Waititi à bord, Thor s’est associé à Bruce Banner et Hulk dans un film de copain coloré et farfelu qui est devenu l’un des films les plus populaires et les plus appréciés par la critique de toute la franchise. De toute évidence, le réalisateur espère poursuivre la course avec un film de copains Les Gardiens de la Galaxie cette fois-ci. Avec Thor : Amour et tonnerre En direction des salles en juillet, il reste encore un peu d’attente avant de voir arriver les premières images du film sous forme de bande-annonce.





