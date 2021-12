Y a-t-il quelque chose de plus au Riddler de Paul Dano?

Alors que le monde se rapproche du 4 mars et que la sortie de Le Batman, la tournée de presse commence à battre son plein. La bande-annonce promet une grande action ainsi que des détails fantastiques sur l’histoire. Le réalisateur Matt Reeves a même taquiné à quel point le film sera effrayant par rapport aux autres itérations du Caped Crusader. Les premiers regards de Robert Pattinson et son comportement sombre ont ravivé l’anticipation du film en plus d’un méchant qui a rarement été exploré sur grand écran : The Riddler. Vu pour la dernière fois dans Batman pour toujours interprété par Jim Carrey, le personnage n’a pratiquement pas été utilisé au cinéma ou à la télévision jusqu’à ce que Gotham avec une interprétation remarquable jouée par Cory Michael Smith. Le méchant est présenté comme un sinistre tueur en série, mais y a-t-il quelque chose de plus diabolique à explorer ici ?

En 2019, DC Animated a sorti une nouvelle aventure passionnante de Batman concernant un méchant apparemment interprété par l’ami de longue date de Bruce Wayne, le Dr Thomas Ellliot dans le film. Batman : Chut. Le film, inspiré d’une bande dessinée du même nom et écrit par Jeph Loeb, présente une bataille d’un an avec un nouveau méchant, Hush. Le méchant débutant s’avère n’être autre que le Dr Thomas Elliot, un ami d’enfance de Bruce qui est devenu jaloux de Bruce pour avoir gagné à la loterie génétique lorsque ses parents ont été assassinés. Elliot a pu apprendre la véritable identité de Batman de nul autre que The Riddler, qui l’avait découverte. Dans la version animée cependant, nous voyons le Dr Thomas Elliot clairement tué, et l’origine de Hush a changé pour être révélée plus tard comme le Riddler lui-même.

Compte tenu de ce que nous savons du film jusqu’à présent, que Paul Dano, Edward Nygma sait que Bruce est Batman, couplé avec les commentaires de Matt Reeves, pourrait Le Batman utiliser The Riddler comme façade pour le vrai méchant du film, Chut ? Batman : Chut est largement considéré comme l’un des meilleurs arcs comiques pour The Dark Knight au cours des trois dernières décennies, mais Hush n’a pas encore fait son apparition dans l’univers des films d’action en direct. Nous savons que Matt Reeves vise à créer de nouvelles branches à l’histoire, ainsi qu’à rendre activement le film effrayant et effrayant, catégories que Hush lui-même dépeint. Dans le film d’animation, Nygma se lasse de ne pas avoir le respect qu’il pense mériter, alors il crée le nouveau personnage pour gagner le respect des autres méchants de Gotham City en utilisant les informations qu’il a déjà à leur sujet. Le réveil fonctionne et crée un cauchemar infernal pour Batman alors qu’il essaie de résoudre le mystère de qui est Hush.





Les rebondissements qu’Hollywood essaie de mettre en place manquent parfois de valeur de choc perçue grâce à des fuites, ou à des erreurs dans les affiches ou les bandes-annonces. Est-il possible que DC en ait tiré les leçons et cache le vrai méchant à la vue de tous ? Ce ne serait pas la première fois que le studio le ferait. Dans la trilogie Nolan, le principal antagoniste du film a été vu déguisé (ou captif) dans les premières minutes des films ce qui a rendu les méchants d’autant plus terrifiants. Ils étaient dans le vif du sujet. Nous connaissons le délai de Le Batman est de deux ans dans la carrière de lutte contre le crime du justicier masqué. Est-il possible que The Riddler ait déjà atteint ce stade de sa carrière ? Alors qu’il est lui-même un méchant qui aime taquiner Batman, Hush, une fois découvert, est très au cœur de l’action, se moquant activement et engageant le chevalier noir.





Une chose est sûre, avec 2022 qui approche à grands pas, nous sommes prêts pour une autre série de films de bandes dessinées que nous attendons tous, peut-être rien de plus que la suite de Dr étrange aussi bien que Le Batman. DC a eu du mal à suivre Marvel au box-office, mais les a écrasés dans la division animée. Peut-être que prendre une page de leur division animée et faire en sorte que Riddler se révèle être Hush dans le prochain film ajouterait certainement le type de battage médiatique et d’élan dont DC aurait besoin pour revenir dans le vif du sujet. Cela arrivera-t-il ? Nous saurons le 4 mars quand Le Batman sort en salles.





Le Riddler de Paul Dano apparaît dans les photos teaser de Batman Le réalisateur de Batman Matt Reeves n’a que de bonnes choses à dire sur le point de vue de Paul Dano sur le Riddler.

