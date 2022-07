Spider-Man: Across the Spider-Verse Toys révèle une variante surprenante de Spider-Man

Plusieurs nouvelles images de marchandises officielles pour la prochaine sortie animée Spider-Man: à travers le Spider-Verse révèlent apparemment une apparition d’une autre variante: le Spider-Punk à la guitare électrique. Grâce aux images partagées par l’utilisateur de Twitter @MCUMarvelsjouets de Spider-Man: à travers le Spider-Verse offrent notre premier regard sur Spider-Punk, avec un masque arborant le mohawk cornu le plus triomphant du personnage tandis qu’un autre révèle son instrument de musique de prédilection.

Alors que nous connaissons déjà plusieurs variantes de Spider-Man qui apparaîtront dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse, c’est la première idée que nous avons que Spider-Punk jouera un rôle dans la procédure. Si ces jouets sont en effet précis dans ce qu’ils décrivent, ils révèlent que le Spider-Punk un peu plus obscur fera ses débuts sur grand écran dans la suite animée.

Spider-Punk est originaire de Earth-138 et est une version alternative de Hobart Brown. Bien que ce nom ne soit peut-être pas familier, le premier Hobart Brown tenait le manteau du Prowler, le même alter vilain utilisé auparavant par l’oncle de Miles Morales, Aaron Davis dans Spider-Man : Dans le Spider-Verse. Créée par Dan Slott et Olivier Coipel pour les pages de Marvel Comics, cette variante d’Hobart a acquis ses pouvoirs après avoir été mordue par une araignée irradiée par une décharge illégale de déchets. Il se déclare Spider-Man et se bat pour la liberté et la justice aux côtés de plusieurs autres héros alternatifs.

Nul doute que la vue du mohawk et de la guitare de Spider-Punk sera un ajout très bienvenu à la liste toujours croissante de Spider-Variants dans Spider-Man: Across the Spider-Verse.





Spider-Man: à travers le Spider-Verse Jetera Miles Morales dans le multivers

Images Sony

Spider-Punk n’est qu’une des nombreuses variantes qui doivent rejoindre Miles Morales lors de sa prochaine aventure à travers le multivers. Shameik Moore reprendra le rôle de Miles Morales alias Spider-Man dans la suite, et devrait être rejoint par Oscar Isaac dans le rôle de Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, une version alternative de Spider-Man du futur ; Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew AKA Spider-Woman, une femme enceinte aux capacités d’araignée; et le personnage Takuya Yamashiro, également connu sous le nom de « Spider-Man japonais », de 1978 Homme araignée série.

Miles sera également rejoint par de vieux amis sous la forme de Hailee Steinfeld en tant que Gwen Stacy AKA Spider-Woman et Jake Johnson en tant que Peter B. Parker AKA Spider-Man. Suite à l’introduction de Spider-Man alternatif dans le film oscarisé de 2018 Spider-Man : dans le Spider-Verse, Spider-Man : à travers le Spider-Verse verra Miles Morales à nouveau entraîné dans le multivers. Le quartier amical et à plein temps de Brooklyn, Spider-Man, est transporté dans toutes sortes d’univers différents alors qu’il s’associe à Gwen Stacy et à une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.

Le méchant en question s’est maintenant révélé être The Spot, un méchant de la liste B avec la capacité d’accéder et de manipuler des portails interdimensionnels qui adhèrent à sa peau. Scott Pilgrim vs le monde la star Jason Schwartzman exprimera le méchant.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023 et sera suivi d’un troisième film, Spider-Man : Au-delà du Spider-Verse, qui devrait sortir en mars 2024.