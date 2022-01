Showtime publie une nouvelle bande-annonce pour sa série The Man Who Fell To Earth

Chiwetel Ejiofor joue dans la série Showtime The Man Who Fell to Earth et vous pouvez maintenant regarder une bande-annonce.

Showtime vient de publier la première bande-annonce de sa série de science-fiction L’homme qui tomba sur terre, qui met en vedette Chiwetel Ejiofor et Naomie Harris. Bien que la bande-annonce soit brève, elle nous donne un aperçu d’Ejiofor, qui joue Faraday, un extraterrestre tentant de comprendre son objectif après son atterrissage sur Terre. Harris joue Justin Falls, un humain qui entre en contact avec Faraday et essaie de l’aider à être à la hauteur de tout ce pour quoi il a été envoyé. Jetons un coup d’œil à la nouvelle bande-annonce ci-dessous:

La bande-annonce ne dure que moins d’une minute et donne un bon aperçu de la nouvelle version moderne de l’histoire. Le casting comprend également des visages familiers comme Jimmi Simpson (Westworld), Clarke Peters (Da 5 Bloods), et Rob Delaney (Deadpool 2). Josh Herdman (Goyle de Harry Potter) et Kate Mulgrew (Orange est le nouveau noir).

La série est une adaptation du livre de 1963 écrit par Walter Tevis. Le roman a déjà été transformé en un film très populaire en 1976, qui mettait en vedette la bizarrerie spatiale lui-même David Bowie et Rip Torn. David Bowie jouant l’extraterrestre qui vient sur terre et apprendre à être plus humain n’aurait pas pu être un rôle plus parfait. Le film a été réalisé par le cinéaste britannique Nicolas Roeg et est depuis devenu un grand classique culte. Il a également inspiré l’un des projets finaux de David Bowie, « Lazarus », basé sur et inspiré par L’homme qui tomba sur terre. Michael C.Hall (Dextre) a joué le rôle principal dans cette pièce. David Bowie était assez impliqué dans la réalisation de ce projet avant son décès.





Le spectacle semble cependant rester fidèle à l’intrigue. Cela va probablement rester plus fidèle au livre puisque la longueur d’une série télévisée permet d’expliquer plus de temps et de détails. Alex Kurtzman est l’un des showrunners de la série. Kurtzman a créé Star Trek : Découverte, Star Trek : Picard, et Star Trek : d’étranges nouveaux mondes pour CBS All Access, et a également écrit des films comme La momie et L’incroyable Spider-Man 2.

Kurtzman dirigera également le pilote, intitulé « Hallo, Spaceboy ». Jenny Lumet, collaboratrice de longue date de Kurtzman et auteur de Rachel se marie, sera également l’un des showrunners. La série a été initialement développée par CBS All Access en août 2019, mais une fois que le service a changé et est devenu Paramount +, il a été annoncé que la série deviendrait exclusive à Showtime. À l’heure actuelle, la série est prévue pour un début au printemps, la première saison étant prévue pour dix épisodes. Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle, mais nous savons qu’il sortira cette année.





Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce ? Est-ce que ça tiendra jusqu’au film original? Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles et bandes-annonces, alors continuez à suivre 45secondes.fr.





