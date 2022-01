La série Last of Us semble trouver un casting pour le jeune Riley

Le diffuseur américain HBO développe actuellement une première adaptation en série de la populaire série de jeux vidéo à haute pression Le dernier d’entre nous par Naughty Dog. Le tournage battait déjà son plein lorsqu’un tweet surprenant d’une jeune actrice révélait apparemment son casting pour un personnage bien connu de la série : Riley.

Un site de fans de Série Le dernier d’entre nous a le message Twitter de jeune actrice Storm Reid (connu d’Euphoria) découvert pour la première fois, le studio n’a pas encore officiellement présenté de casting supplémentaire. Tout ce que l’on sait, c’est que Pedro Pascal jouera Joel, Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie et, plus récemment, Nick Offerman jouera Bill. Maintenant c’est probablement trop Storm Reid dans le rôle de Riley Able avec la fête. Cependant, cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

Selon les rumeurs, Storm Reid (Euphoria) jouerait Riley sur HBO #Le dernier d’entre nous. Elle est arrivée au Canada à peu près au même moment où les acteurs / l’équipe sont retournés à Calgary pour reprendre la production de l’émission. Et sa mère a posté ceci sur Instagram : pic.twitter.com/3KkJNgXQG5 – Les dernières mises à jour d’entre nous (@TheLastofUsNews) 13 janvier 2022

Détails de la première histoire de la série The Last of Us

De quoi parle The Last of Us ? L’action-aventure d’horreur et de survie se déroule aux États-Unis post-apocalyptiques, où il y a 20 ans, une infection fongique a anéanti une grande partie de l’humanité. L’infection fongique affecte le cerveau de ses victimes, les transformant en mutants agressifs (appelés Runners, Stalkers, Clickers et Bloaters) à mesure que leur corps se détériore progressivement.

L’un des rares survivants est le jeune Elliequi est apparemment immunisé contre le champignon. Avec ça Texan Joël embarquez pour un périlleux voyage à travers le pays vers un centre de recherche éloigné à la recherche d’un antidote à l’infection et en utilisant l’immunité d’Ellie pour développer un remède.

Le chemin devient pour eux deux un road trip ardu à travers le pays, au cours duquel ils sont exposés à de nombreux dangers – les zombies/mutants ne sont pas les seuls adversaires des deux. C’est aussi la raison pour laquelle les deux Ellis gardent des qualités particulières secrètes des autres.

Riley avec Elli dans le DLC Left Behind © Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

Qui est Riley dans The Last of Us ?

Riley Abel est une adolescente survivante qui rencontre et se lie d’amitié avec Ellie. Votre apparition sera la première du bande dessinée préquelle Le dernier d’entre nous : rêves américains parlé du jeu vidéo, dans les jeux son personnage est dans la seconde Contenu téléchargeable Left Behind inclus.

Riley est une orpheline qui a déjà dû traverser beaucoup de choses lorsque le virus a éclaté : lorsque le père de Riley a été infecté, il a d’abord tué sa mère, après quoi la jeune fille a dû tuer son propre père. Comme tous les orphelins, elle a fréquenté un pensionnat militaire dès l’âge de treize ans.

Ici apprend Riley sa meilleure amie Ellie savoir qui est aussi orphelin. Ils grandissent ici ensemble. Cependant, Riley sympathise fortement avec les Lucioles et essaie de les rejoindre. Puis Riley disparaît sans laisser de trace pendant quelques semaines, pour réapparaître de manière inattendue au pensionnat d’Elli. Alors que les deux filles s’éclipsent, elles déclenchent une série d’événements qui changeront à jamais leur vie.

Le premier casting de la série a été annoncé

La liste de personnages principaux et leur distribution ressemble jusqu’à présent à ceci:

Pedro Pascal comme Joe

Bella Ramsey comme Ellie

Nick Offerman comme Bill

Gabriel Luna comme Tommy

Merle Dandridge comme Marlène

Nico Parker comme Sarah

Jeffrey Pierce comme Perry

Murray Bartlett comme Frank

Anna Torv comme Tess

La série est co-dirigée par Neil Druckmann, développeur de jeux et responsable de Naughty Dog, avec Craig Mazin (créateur de la série Tchernobyl) développé pour HBO. La première saison comprend 10 épisodes et devrait être prêt pour la production à la mi-2022. Une date de sortie sur HBO pour au plus tôt Fin 2022/début 2023 est encore indéterminé.