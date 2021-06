« Shingeki no Kyojin »: explication de la mort de Marco

Marco Bott a connu une fin tragique dans la première saison de « L’attaque des Titans« Mais comment est-il mort et qui était responsable de sa mort ? Basé sur le manga du même nom de Hajime Isayama, « Shingeki no kyojin« J’ai réussi à devenir l’un des meilleurs animes du moment et jusqu’à présent, le public souhaite que la première de la dernière saison soit bientôt.

« L’attaque des Titans« est une série animée de Esprit Studio situé dans un monde fantastique dans lequel les gens sont obligés de vivre dans des colonies entourées de murs géants qui les protègent des titans, une race de géants, apparemment insensés, humanoïdes qui parcourent la terre en dévorant les humains qu’ils rencontrent.

« Shingeki no kyojin » suivre le protagoniste Eren Jaeger, un jeune homme qui rejoint l’armée après que le mur protégeant sa ville natale est percé par des titans qui ont tué sa mère. Après plusieurs années de formation, Eren et ses compagnons livrent leur première grande bataille contre les Titans après avoir décimé une fois de plus les murs de la colonie.

Cette escarmouche est connue sous le nom de Bataille de Trost et a vu les militaires subir de lourdes pertes, y compris l’ami de Eren, Thomas Wagner, qui a été mangé par un titan et le cadet Franz kefka, qui a été mordu en deux par un autre. Cependant, l’un des décès qui a affecté l’équipe de Eren Oui Jean c’était la mort de Marco Bott.

EXPLICATION DE LA MORT DE MARCO DANS « SHINGEKI NO KYOJIN »

Marco est présenté pour la première fois lors de l’intronisation des nouvelles recrues et est intimidé par son instructeur après avoir exprimé son désir de rejoindre la police militaire. (Photo : Crunchyroll)

Cadre Il était un membre très apprécié de son régiment et rehaussait régulièrement le moral de ses camarades cadets, en particulier Jean Kirschtein, avec qui il se lie d’amitié. Il a combattu courageusement pendant la bataille et a aidé à sauver la vie de Jean en distrayant un titan qui était sur le point de le dévorer.

Tragiquement, c’était Jean qui a trouvé le cadavre mutilé de Cadre lors d’une opération de nettoyage après la fin de la bataille dans le épisode 13 de « Shingeki no kyojin » sa disparition étant un peu déroutante. Un flash-back dans le Épisode 52 révélé que peu de temps avant sa mort, Cadre entendu une conversation entre ses camarades cadets Reiner Braun Oui Aspirateur Bertholdt, dans laquelle ils ont révélé que, comme Eren Jaeger, ils avaient la capacité de se transformer en Titans.

Après l’initiation, Marco rejoint les autres stagiaires pour regarder Sasha Blouse courir autour du camp en guise de punition pour avoir mangé pendant la cérémonie. (Photo : Crunchyroll)

En outre, Reiner Oui Bertholdt révélé que ce sont leurs titans qui ont causé les deux dernières brèches dans le mur, menant à Cadre en déduire qu’ils travaillaient contre leurs supposés compagnons. Reiner, Bertholdt Oui Annie leonhart ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas laisser Cadre vivant et a procédé à retirer leurs armes et à regarder un Titan le manger.

Le temps de Marco Bott au « L’attaque des Titans « Cela a peut-être été bref, mais cela a certainement eu un impact, en particulier sur son meilleur ami. Jean Kirschtein, qui a pris sa mort particulièrement durement. La mort brutale de Cadre convaincu Jean abandonner ses rêves d’un emploi sûr dans la police militaire et rejoindre le corps des éclaireurs pour combattre avec les titans.

A la surprise du public et des fans de » Shingeki no kyojin», Jean se venger enfin Reiner pour sa participation à la mort de Cadre, un incident qui devait être couvert dans la seconde moitié du saison 4 de « L’attaque des Titans », cependant c’était un sujet qui ne s’est pas beaucoup développé et l’histoire a simplement continué son cours.