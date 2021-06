Ces 26 célébrités sont originaires des Gémeaux

Nous sommes au milieu du mois Gémeaux, une énergie très ductile, curieuse et flexible qui aime en savoir un peu sur tout. Ainsi sont les natifs de ce signe solaire qui commence le 22 mai (certaines années, le soleil peut entrer un jour avant ou après) jusqu’à ce que le 21 juin. Ils sont très bons en communication. C’est peut-être pour cette raison qu’il n’est pas rare qu’il y ait autant de Gémeaux célèbres, comme Tom Holland, Chris Evans, Angelina Jolie Oui Natalie Portman.

La vérité est que, selon l’astrologie, les personnes de ce signe ont également un grand sens de l’humour, même si parfois elles peuvent être un peu inconstantes. C’est-à-dire, peut-être qu’un jour ils aiment une idée, mais le lendemain ils l’ont complètement abandonnée parce qu’ils en aimaient une autre.

D’autre part, il est complété par le signe de Sagittaire. Ce signe vous aide à vous engager un peu plus dans ce qui vous passionne, il vous aide à vraiment croire en quelque chose et à vivre vos rêves de manière moins volatile. Étant un signe d’air, il a tendance à très bien s’entendre avec ses deux autres compagnons. Balance Oui Aquarium. Ainsi qu’avec Sagittaire, son contraire, et les deux autres signes de feu, Leo Oui bélier.

Cependant, il est nécessaire de se rappeler qu’aucune personne n’est gouvernée uniquement par l’énergie de son signe solaire, c’est-à-dire que pour parler de compatibilité, il est important de prendre en compte de nombreux autres aspects et planètes de la carte natale. Les principales sont, parce qu’elles sont considérées comme des planètes personnelles, la Lune, Vénus, Mercure Oui Mars. Aussi, bien sûr, le vers le haut. Maintenant, si vous êtes ici, c’est parce que vous êtes sûrement intéressé à savoir qui est le Gémeaux célèbres Plus populaire. Jetez un œil à cette liste.

+26 célébrités originaires des Gémeaux

Naomi Campbell

Le mannequin britannique mythique est né le 22 mai 1970 dans la ville de Streatham, en Angleterre. Il vient des Gémeaux avec ascendant Capricorne et Lune Sagittaire.

Morrissey

Le chef de Les Smith Il est également né le 22 mai 1969 à Davyhulme, en Angleterre. Son signe est Gémeaux et sa Lune est en Scorpion.

Arthur Conan Doyle

Le créateur de Sherlock Holmes Il a fait valoir son signe Gémeaux en se consacrant à l’écriture. En fait, il n’est pas seulement né le 22 mai 1859 en tant que Soleil Gémeaux, il était aussi dans l’ascendant. De son côté, sa Lune était en Verseau.

Eric Cantona

Il est footballeur et acteur, deux métiers qui ne se ressemblent pas, mais que les Gémeaux, en bon signe aérien et mutables, savent conjuguer. L’athlète est né le 24 mai à Marseille en tant que Gémeaux avec un ascendant en Verseau et une Lune en Cancer.

Bob Dylan

Il est chanteur, auteur-compositeur et poète. Un Gémeaux à son meilleur. Dylan est né Robert Allen Zimmerman le 24 mai 1941 dans le Minnesota. C’est Gémeaux avec un ascendant en Sagittaire et la Lune en Taureau.

Ian McKellen

L’emblématique Ian McKellen est également originaire des Gémeaux car il est né le 25 mai 1939. De plus, il a l’Ascendant en Sagittaire et la Lune en Vierge.

Cillian Murphy

Le protagoniste de Peaky Blinders Il est né à Cork, en Irlande, le 25 mai 1976, étant Gémeaux et avec une Lune en Bélier.

Stevie entaille

L’une des femmes les plus importantes du rock. Le chef de Fleetwood Mac Il est né le 26 mai 1948 à Phoenix, aux États-Unis. C’est Gémeaux avec un ascendant en Bélier et la Lune en Capricorne.

Lenny Kravitz

Le musicien américain est également né le 26 mai 1964 à New York. Lenny est originaire des Gémeaux, son Ascendant est en Capricorne et sa Lune est en Sagittaire.

Hélène Bonham Carter

L’actrice britannique est née le 26 mai 1966 à Londres, en Angleterre, avec les Gémeaux au soleil et la Lune en Lion.

Noel Gallagher

Le membre emblématique d’Oasis est né le 29 mai 1969 à Manchester, berceau de nombreux groupes de rock britanniques. Gallagher a son soleil en Gémeaux et la Lune en Verseau.

Tom Holland

L’acteur britannique est né le 1er juin 1996 dans la ville de Londres. C’est Gémeaux et sa lune est en Sagittaire.

Marilyn Monroe

C’est une reine incontestée du cinéma. Elle est née Norma Jeane Mortenson le 1er juin 1926 à Los Angeles. En plus d’être Gémeaux, il se levait en Lion et sa Lune était en Verseau.

Morgan FREEMAN

L’acteur est également né le 1er juin 1937 dans la ville de Memphis, Tennessee, États-Unis. Il s’agit des Gémeaux avec un ascendant en Poissons et la Lune en Verseau.

Sergio Aguero

Le footballeur argentin est né le 2 juin à Buenos Aires en tant que Gémeaux avec Lune en Capricorne.

Angelina Jolie

L’actrice américaine s’est également consacrée à la réalisation, à la production et à l’activisme. Se consacrer à plus d’une tâche est une caractéristique très Gémeaux et elle l’a montré. Il est né le 4 juin 1975 à Los Angeles, aux États-Unis, étant un Gémeaux avec un ascendant en Cancer et une Lune en Bélier.

Mark Wahlberg

Wahlberg est né le 5 juin 1971 dans la ville de Boston en tant que Gémeaux avec un Cancer Rising et une Lune Scorpion.

David Bisbal

Le musicien espagnol est également né le 5 juin 1979 en Andalousie. Il vient des Gémeaux avec la Lune en Balance.

Liam Nesson

Nesson est également originaire des Gémeaux. L’acteur le plus connu pour ses rôles dans des films d’action est né le 7 juin 1959 en Irlande du Nord, au Royaume-Uni. De plus, il a la Lune en Sagittaire.

Johnny Depp

Il est l’un des meilleurs acteurs de sa génération, malgré le fait qu’il ait été impliqué ces dernières années dans diverses polémiques après son divorce avec Amber Heard. L’acteur est né le 9 juin 1963 dans le Kentucky, aux États-Unis. Il est originaire des Gémeaux avec un ascendant en Lion et la Lune en Capricorne.

Natalie Portman

L’actrice est également née le 9 juin 1981 à Jérusalem, en Israël, bien qu’elle ait grandi aux États-Unis. Il vient des Gémeaux avec la Lune en Vierge. Avec de bons Gémeaux, il a également beaucoup étudié. En plus d’être interprète, elle est psychologue.

Hugues Laurie

Le protagoniste de Maison du docteur est né le 11 juin 1959 à Oxford, en Angleterre. C’est des Gémeaux avec la Lune en Lion.

Peter dinklage

Dinklage est également né le 11 juin 1969 dans le New Jersey en tant que Gémeaux avec Poissons et Lune en Taureau.

Chris Evans

Il est l’un des acteurs les plus appréciés de merveille pour son rôle de Capitaine Amérique. Chris est né le 13 juin dans la ville de Boston en tant que Gémeaux avec un ascendant Scorpion et Lune également en Scorpion.

Paul Mccartney

membre fondateur de les Beatles et l’un des compositeurs les plus importants de l’histoire de la musique. Paul McCartney est né à Liverpool, en Angleterre, en tant que Gémeaux avec une Vierge montante et une Lune Lion.

Chris Pratt

Un autre des acteurs du MCU. Chris Pratt est également originaire des Gémeaux car il est né le 21 juin 1979. Son ascendant est quant à lui en Scorpion et sa Lune en Taureau.