Le Seigneur des Anneaux: Gollum est repoussé jusqu’en 2022

Le Seigneur des anneaux: Gollum est un prochain jeu d’histoire-aventure mettant en vedette l’ancien Hobbit à la recherche de bague. C’est la première fois que Gollum est le point central d’un jeu vidéo mettant en vedette cette franchise et cette direction à elle seule a enthousiasmé de nombreux fanatiques par les mystères et les aventures amusantes qui les attendent.

On ne sait pas grand-chose sur ce jeu développé par Daedalic Entertainment, à part le fait qu’il impliquera des mécanismes et une plate-forme furtifs. Ce n’est pas surprenant étant donné que Gollum n’est pas trop fort et s’appuie plutôt sur sa nature sournoise pour sortir de situations difficiles, comme cela est assez évident dans les films Le Seigneur des anneaux.

Le jeu était provisoirement programmé pour sortir cette année en 2021, mais maintenant, il ne sera officiellement disponible qu’en 2022. C’est selon le développeur après son partenariat avec l’éditeur Nacon. Il semble que le développeur souhaite plus de temps pour préparer ce titre pour les consoles de nouvelle génération.

Hélas, les spectateurs intéressés devront tempérer leurs attentes de jouer cette année avec l’espoir d’une meilleure expérience. Reste à voir si le jeu peut obtenir un coup de pouce dans les fonctionnalités de nouvelle génération, mais à tout le moins, le temps d’attente supplémentaire devrait donner aux fans plus de temps pour réfléchir à ce qui les attend.

Le gameplay basé sur la furtivité pourrait être très captivant car Gollum se fraye un chemin à travers certains endroits emblématiques trouvés dans les romans et les films. Pour surmonter les menaces, vous devrez utiliser un peu de timing, de vitesse et de stratégie.

La plate-forme pourrait également être un aspect amusant Le Seigneur des anneaux: Gollum, en particulier lors des déplacements dans les chaînes montagneuses du Mordor. Le mélange de séquences furtives, de plates-formes et narratives devrait permettre aux joueurs de vivre un voyage incroyable, mettant en vedette des perspectives inédites de Gollum lui-même.

Gollum est certainement l’une des figures les plus polarisantes de cette franchise grâce à ses deux égos. Il sera intéressant de voir ce que le développeur décide de faire pour approfondir son arc de personnage, offrant même aux fans de longue date des surprises tout au long de son incroyable voyage.

Visuellement, on dirait qu’ils suivent la voie de Peter Jackson, mais peut-être qu’ils peuvent s’appuyer sur son personnage et lui donner encore plus de couches – probablement de la variété sympathique. On verra.

Ce serait bien d’avoir d’autres bandes-annonces officielles qui approfondissent l’histoire et le gameplay du jeu menant à la sortie 2022. C’est long à attendre donc ce ne serait pas surprenant.