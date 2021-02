Sonic est le protagoniste d’un nouvel ensemble LEGO qui rend hommage à la mythique Green Hill Zone

LEGO a annoncé un nouvel ensemble mettant en vedette Sonic, la mascotte légendaire de Sega, comme nous l’avons vu dans sa récente et merveilleuse aventure « Sonic Mania », à partir de 2017. La première phase du jeu, la non moins mythique Green Hill Zone, est l’inspiration de ce pack Il comprend un Sonic ridiculement mignon selon les proportions et le style des pièces LEGO, un gigantesque robot Robotnik Death Egg, beaucoup d’animaux à sauver et, bien sûr, des anneaux et une boucle.

L’ensemble a été conçu par la britannique Viv Grannell, 24 ans, via le programme LEGO Ideas, qui permet aux fans de suggérer des conceptions qui entrent dans la phase de vote. Si un ensemble reçoit 10000 votes, LEGO peut envisager de créer l’ensemble. Il y a plus d’images conceptuelles créées par Grannell sur la page du projet, qui peuvent différer légèrement du résultat final.

Déjà en développement

Dans le communiqué de presse que Sega a rendu public annonçant le succès du projet, On dit que l’ensemble est entré dans la phase de développement, il nous faudra donc peut-être encore le voir commercialisé. Grannell déclare que « je me suis senti faire partie du monde Sonic pendant la majeure partie de ma vie et il s’intègre si parfaitement avec le système LEGO que j’ai passé une année entière à rassembler le soutien nécessaire pour y arriver. »

Il y a un précédent dont, sans aucun doute, les fans de jeux vidéo et de pièces LEGO se souviennent: il y a à peine un an, une collaboration très unique avec Nintendo a été mise en vente, a abouti à une série d’ensembles Mario qui vont au-delà des simples jeux de construction. Ces ensembles vous permettent de construire des niveaux à partir de «Super Mario Bros.» d’une certaine sophistication et interagissez avec le joueur avec des lumières et du son. Croisez maintenant les doigts pour que l’ensemble Sonic ait des caractéristiques, sinon les mêmes, du moins comparables.