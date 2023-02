Sherlock Holmes 3 sera développé si Robert Downey Jr le veut

Le réalisateur des films »Sherlock Holmes », Guy Ritchievient de dire qu’il travaillera sur un troisième volet tant que l’acteur Robert Downey Jr. envie de rejouer le personnage.

Dans une interview, Ritchie a déclaré qu’il laisserait l’avenir de la franchise » Sherlock Holmes » entre les mains de l’acteur. « Robert voulait être responsable de cela », a déclaré Ritchie. « La balle est dans son camp, donc c’est lui qui s’occupe du scénario, c’est lui qui s’occupe de tout. Je suis resté loin de ça jusqu’à ce qu’il y ait un moment pour moi de m’impliquer. »

»Sherlock Holmes 3 » a reçu plusieurs mises à jour de développement depuis 2016, mais un troisième opus n’a pas été officiellement confirmé.

Le premier film » Sherlock Holmes » est sorti en 2009, avec Downey Jr. jouant le détective titulaire créé par Arthur Conan Doyle. Dans le film, Sherlock, avec l’aide du Dr John Watson, joué par Loi de Judevous devez découvrir les secrets derrière l’objectif d’un mystique de contrôler la Grande-Bretagne en utilisant des méthodes surnaturelles.

En plus de Downey et Law, »Sherlock Holmes » a comporté la participation de marque forte comme Lord Henry Blackwood et Rachel McAdams comme Irène Adler. Le film a reçu un accueil positif de la part des téléspectateurs et des critiques, recevant deux nominations aux Oscars.

C’était en 2011 lorsque la suite »Sherlock Holmes: A Game of Shadows » est sortie. L’histoire voit Sherlock et Watson voyager à travers l’Europe pour suivre les mystères laissés par leur ennemi juré, le professeur Moriarty. Plusieurs acteurs sont revenus pour reprendre leurs rôles, mais « Game of Shadows » a également présenté Stephen Fry dans le rôle de Mycroft Holmes et Noomi Rapace dans le rôle de Madame Simza Heron.

À l’origine, » Sherlock Holmes 3 » devait sortir en 2020, mais il a subi un grand nombre de retards en raison de la pandémie de COVID-19. Même en 2019, il a été confirmé que Dexter Fletcher remplacerait Richie en tant que réalisateur du troisième opus, bien que l’on ne sache toujours pas s’il continuera à jouer ce rôle.

»Sherlock Holmes 3 » n’a pas encore de date de sortie.